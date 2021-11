“Shqipëria ka problemin e ndotjes së krijuar nga njerëzit”, Rama: Një turp i madh për të gjithë! Hedhja e plehrave në Pyllin e Sodës është kthyer në fenomen arkeologjik

Numri një i Qeverisë, Edi Rama tha sot se sfida e pastrimi i territorit nga plehrat nuk ka lidhje me politikën apo partitë, por me të qenit të ndërgjegjshëm dhe qytetarë dinjitozë. Gjatë takimit me kryetarët e bashkive dhe prefektët e qyteteve bregdetare për pastrimin e territorit, Rama tha se Shqipëria nuk ka probleme me ndotjen nga industria, por të ndotjes së krijuar nga njerëzit, duke e cilësuar një turp të madh për të gjithë.





“Ne duam që ta fitojmë këtë sfidë që është një sfidë që s’ka lidhje me politikën, me partitë përveç se të qenit njerëz të ndërgjegjshëm, qytetarë dinjitozë në raport me pastërtinë. Është e paimagjinueshme që Shqipëria të njolloset nga pisllëku në sytë e turistëve, pisllëku të jetë i legalizuar në sytë e fëmijëve. Fatmirësisht Shqipëria nuk është një vend i ndotur dhe nuk ka problem atë që kanë vendet e industralizuara me ndotjen. Shqipëria nuk e ka këtë problem. Nuk është e ndotur nga zhvillimi që prodhon helme. Është një fat i madh, por Shqipëria ka problemin e ndotjes së krijuar nga njerëzit. Ky është një turp i madh! Sigurisht Shqipëria është më e pastër se ç’ishte dje, por në raport me si duhet të jetë është turp për ne të gjithë. E filloj nga vetja dhe deri tek qytetari më i fundit që e ka në ndërgjegjen e vet hedhjen e mbeturinave në rrugë. Nuk mundet ne të pajtohemi me këtë”, tha Rama.

Ai mori si shembull Pyllin e Sodës në Vlorë, ku tha se megjithëse pastrimi ka nisur prej një muaji, akoma nuk kanë mbaruar plehrat, të cilat sipas tij janë kthyer në një fenomen arkeologjik.

“E filluam këtë plan tek Pylli i Sodës, po bëhet afro një muaj. E imagjinoni, vazhdon pastrimi. Që nga ajo ditë dhe deri tani nuk kanë mbaruar akoma plehrat. Plehrat në pyllin e sodës kanë 30 vjet. Jemi duke pastruar një territor, ku hedhja e plehrave është kthyer në një fenomen arkeologjik. Në 30 vjet nuk ka shkuar këmbë njeriu nga bashkia e Vlorës të pastrojë. Sa më thellë futesh në atë pyll, aq më shumë ndeshesh me plehra. Duhet të bashkojmë forcat, bashkitë kanë kusuret e tyre, qeveria ka të vetat. Secili të bëjë të vetën. Kusurin më të madh e kanë individët”, deklaroi Rama.