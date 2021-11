Alvisa rikthehet në Për’Puthen dhe tregon çfarë ndodhi me Hysenin

Pas situatës me Hysenin, Alvisa është rikthyer sonte në Përputhen Prime për të treguar përjetimet e saj për situatën e shumë diskutuar. Ajo thotë se që pas situatës në emision, nuk ka folur më me Hysenin.





“Unë tani jam mirë, me Hysenin nuk flas më, por desha nuk desha u gjeta në një situatë të tillë por jam mërzitur me reagimin e vajzave këtu, por më shërbeu të njoh fytyrat e vërteta. Albin dua ta falenderoj, ka qenë si një vëlla për mua. Nga vajzat do veçoja Anën. Kurse nga çunat janë dhe 3-4 të tjerë që më kanë folur. Me Mikelën dhe Ritvanën mendoja se i kisha mike, por veprimi i tyre më shokoi, nuk e prisja”, tregoi Alvisa.

Mikela: Në momentin kur ti më hidhesh mua në fyt për Brunën, normale që do reagonim ashtu, për mashtrimet që ti ke bërë s’di ça të them .

Alvisa: Unë s’të kam kundërshtuar ty ndonjëherë, se kuptoj sjellje tënde. Unë kërkoja të mos reagonit, ti më kë parë sikur tu bë qejfi.Nëse unë isha në humnerë ti me dhe shkelmë dhe më shtyve në fund.