Basha i përgjigjet ish-kryeministrit: E trishtueshme kur dëgjon se sa poshtë ke rënë, asnjë trillim nuk e shndërron PD në mburojë të interesave personale

Kredemokrati Lulzim Basha ka reaguar pas deklaratave të ish-kryeministrit Sali Berisha në foltoren me anëtaret e Lidhjes Demokratike të Gruas. Nëpërmjet një statusi në “Twitter”, Basha shkruan se është e trishtueshme kur dëgjon se sa pështë ka rënë Berisha. Ai nënvizon se asnjë trillim, mashtrim, nuk do e shndërrojë PD në mburojë të interesave personale.





Postimi i Bashës:

E trishtueshme kur dëgjon sa poshtë ka rënë Sali Berisha. Asnjë trillim, mashtrim, të thash e me the, nuk do ta shndërrojë PD në mburojë të interesave të tij personale.