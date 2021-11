Çfarë ndodhi? Banorja e ‘Big Brother’ shpërthen në lot dhe kërkon papritur të dalë nga shtëpia

Teksa po fliste me Donaldin, Sara tregon se u prek shumë nga largimi i Kledit dhe do të donte të ishte ajo në vendin e tij. Mes lotësh Sara u shpreh e mërzitur që nuk përshtatet dot ndërsa Donaldi i qëndroi pranë duke e qetësuar.





“Jam shumë e mërzitur, do të doja shumë të ikja unë në vend te tij.Nuk po përshtatëm dot me banorët e tjerë ose ndoshta edhe ata nuk po përshtaten me mua”, tha ajo.

Donaldi nga ana tjetër i thotë se ajo nuk ka pse të shqetësohet fare pasi nuk është e thënë që të përshtatet me të gjithë.