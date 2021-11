“Berisha ka qenë vetëm një herë në shtëpinë time, Basha me muaj të tërë”, Meta: Nëse ngelem në dorën e tij për të zgjidhur hall…

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka folur sërish për deklaratat e kryedemokratit Lulzim Basha ndaj tij.





Meta tha se ish-kryeministri Sali Berisha ka qenë në shtëpinë e tij vetëm një herë, ndërsa Basha nëse do i numëronte ditët me muaj të tërë. Kreu i Shtetit tha se nuk ka asnjë hall dhe nëse ngelet në dorën e Bashës, askënd mos e zëntë halli.

“Zoti Berisha vetëm një herë ka qenë në shtëpinë time. Zoti Basha, nëse do t’i numëroja ditët ka qenë me muaj të tërë, me familjen, me vajzat, më shumë se kushdo politikan tjetër në shtëpinë time. Ndaj kur e dëgjova para pak kohesh për herë të parë z.Basha mendova mos e kishte me deputetin socialist të Vlorës, Ilir Metaj. Unë nuk kam pasur dhe nuk kam asnjë hall, ndaj nëse ngelem në dorën e z.Basha për të zgjidhur hall, askush mos e zëntë halli në këtë botë”, tha Meta në Syri TV.

Sa i përket bashkëpunimit me PD, ai u shpreh i hapur si një ish-student i Lëvizjes së Dhjetorit.

“Unë jam shumë i hapur për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike, dhe si një ish-student i Lëvizjes së Dhjetorit, pavarësisht se bindjet e mia nuk përputhen me të djathtën”, tha Meta.