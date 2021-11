Braçe-ministres Ibrahimaj: Nuk rriten taksat kur rriten çmimet

Komisioni i sotëm i Ekonomisë ku është folur për Projektligjin për TVSH eshtë shoqëruar me debate.





Duke folur për nenin 1 që parashikon TVSH 10% për inputet bujqësore, deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe ka vijuar me qëndrimin e mbajtur edhe më herët dhe ka thënë po goditet bujqësia.

Ministrja e Financave Ibrahimaj iu përgjigj duke thënë se gjithçka është bërë në koordinim me FMN-në.

Braçe: Në nenin 1 të projektligjit që ka sjellë qeveria bën ndryshime në neni 49, shkallët e reduktuara, këtu te shkallët e reduktuar keni patur edhe propozime edhe të tjera nga FMN për të hequr favore të tjera që janë të parashikuara në këtë nen.

Dua të di pse keni shkuar drejtpërdrejt tek një favor bërë bujqësisë pra heqjen e përjashtimit dhe vendosjen e një shkalle të re tatimi mbi vlerën e shtuar për inputet bujqësore plehra pesticide, dhe s’jeni marrë me të tjera favore që janë në këtë nen e që kushtojnë shumë më tepër para se sa këto paratë që kanë dëmtuar ekuilibrin fiskal përmes inputeve bujqësore?

Spaho: Edhe unë e kam ngritur këtë çështje. Pse është filluar me bujqësinë dhe jo me të tjerat.

Ministrja Delinda Ibrahimaj: Ne gjatë këtij viti kemi pasur një tjetër mision të FMN që ende s’është përmbyllur, parë në këndvështrimin e pandemisë dhe krizës që kaluam. Rekomandimet e FMN janë me vite dhe sapo të finalizohet drafti i rekomandimeve të tyre ne do nisim një proces konsultimi për hartimin e strategjisë afatmesme të të ardhurave që do konsultohet me gjithë palët e interesit, sa i përket pyetjes pse bujqësia.

Erion Braçe: Pra propozimet e FMN janë me vite thoni ju, dua të di FMN ka propozuar që në vitin e parë të zbatimit të reformës së heqjes së favoreve dhe përjashtimeve e para që duhet goditur është TVSH e inputeve bujqësore? FMN e ka bërë këtë propozim për këtë vit?

Ministrja Delinda Ibrahimaj: Thashë që propozimet kanë qenë të vitit 2019, raporti final s’ka ardhur ende.

Erion Braçe: Atëherë mos themi FMN.

Ministrja Delinda Ibrahimaj: Po patjetër që është FMN.

Erion Braçe:Nuk rriten tatimet dhe taksat kur rriten çmimet. Nuk ka mundësi të ndodhë. Çmimet e inputeve janë në rritje. Kur çmimet janë në rritje ju propozoni taksë që do transmetohet e plotë tek puna e bujkut. Paketë fiskale me taksa të rritura kur rriten çmimet ma gjeni ku ndodh. Nuk fillon paketa fiskale nga sektori që ka më nevojë por tek favoret e tjera. Unë jam dakord që të hiqen të gjitha përjashtimet, por jo me këtë radhë. TVSH 6% për të gjitha furnizimet brenda furnizimet për hotelet me 5 yje, këtij segmenti ja keni vënë një favor se i keni dhënë të drejtë të hapin kazino. Nuk është një favor i vogël por është shumë i madh, atëherë propozimi im është që në nënin 1 të këtij projektligji që ndryshon nenin 49 të hiqet pika 4.