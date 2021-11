 “Me djalin e hallës shkova me dëshirë, s’më përdhunoi”, shokon vajza nga Durrësi: Doja të jetoja e qetë, jam e rritur

Detaje të rënda dalin në dritë në lidhje me largimin e 17-vjeçares nga banesa e saj në Durrës, e cila u gjet sot pas 1 muaj kërkimesh në zonën e plazhit.





Gazetarja Klodjana Haxhiaj ka siguruar për “BalkanWeb” dëshminë e adoleshentes në policie e cila ka pohuar se jetonte me djalin e hallës.

Madje ajo ka shokuar me deklaratën e saj teksa tha se me të kishte dhe një raport intim, pavarësisht lidhjes së tyre të afërt të gjakut. Madje ajo pohon se ishte e rritur dhe se prindërit nuk kishin arsye që të bëheshin merak.

“Kam shkuar me dëshirë dhe nuk më ka përdhunuar. Kam qëndruar vetë më dëshirën time në shtëpinë e kushëririt. E kam djalë halle. Nuk kam dashur të lajmëroj prindërit. Doja të jetoja e qetë. Nuk kishin pse të bëheshin merak. Unë tani jam e rritur”, mësohet të jetë shprehur 17-vjeçarja në polici.

Ndërkohë, burime policore bëjnë me dije se 24-vjeçari me inicialet Sh. F., është spaçator droge.

Ndërkohë, në banesën e tij që kishte marrë me qira në zonën e Plazhit në Durrës, atij iu gjetën rreth 400 gramë lëndë narkotike kanabis, ndërsa tashmë ndodhet pas hekurave.