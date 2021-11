“E natyrshme dhe e gëzueshme për mua të ‘kthehem në shtëpi’”, ambasadorja Yuri Kim feston Ditën e Falënderimeve në Bajram Curri dhe ka një mesazh: Të zgjedhim të ardhmen në vend të së shkuarës!

Ambasadorja Yuri Kim, ka vizituar këtë të hënë Bajram Currin. Ajo thotë se ndodhet atje për të festuar Ditën e Falenderimeve, aq të dashur për amerikanët.





Kim shkruan se Bajram Curri i jep ndjesinë e vendit të saj në Amerikë, e cila është e mbuluar me male dhe shpate.

Ambasadorja ka mbetur e befasuar nga njerëzit e mirë të zonës dhe studentët ekselentë që e kanë pritur, e këtë, e ilustron në shkrimin e publikuar në “Instagram”. Në fund ajo thotë jep mesazhin e qartë: “Le të vazhdojmë të zgjidhim të ardhmen në vend të së shkuarës”.

I lumtur që jam kthyer në Bajram Curri për të mbajtur premtimin ndaj fëmijëve që takova gjatë vizitës sime të parë në maj: se do të kthehesha për të ngrënë së bashku darkën e #Falënderimeve . Për amerikanët, Dita e Falënderimeve është koha e vitit kur shkojmë në shtëpi për të ndarë një vakt të veçantë me miqtë dhe familjen.

Si njeri me rrënjë në mal, është e natyrshme dhe e gëzueshme për mua të “kthehem në shtëpi” në malësitë e Shqipërisë për Ditën e Falënderimeve. Ishte shumë bukur të përplaseshe me fytyra të njohura dhe të bëja gjithashtu miq të rinj. Më la edhe një herë përshtypje inteligjenca dhe vendosmëria e treguar nga të rinjtë që takova këtu, veçanërisht studentët në “English Empoëers All Tropojans” dhe “Girls Lead Our Ë[email protected]ë_club_tropoje. është krenar që sponsorizon programe që u mundësojnë të rinjve të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë dhe të ndërtojnë një të ardhme më të mirë për veten e tyre, për Tropojën dhe për & ! Le të vazhdojmë të zgjedhim të ardhmen në vend të së shkuarës. Faleminderit banorëve të Tropojës për pritjen dhe mikpritjen tuaj të ngrohtë – jam mirënjohës që jam me ju!