Ligjet që ndryshojnë jetën, bëhuni të lumtur në tre hapa

Ne do të jemi më të lumtur nëse bëjmë diçka të mirë për të tjerët





Është gjithashtu e rëndësishme të dini se si të shprehni mirënjohje, sepse kontribuon në forcimin e vetëvlerësimit, ndërtimin e lidhjeve shoqërore dhe reduktimin e emocioneve negative.

Një nga mënyrat për t’u bërë të lumtur është optimizmi.

Në një studim të anketuarve iu dha detyra të imagjinonin momentet më të ndritura në të ardhmen e tyre dhe rezultatet treguan se kjo i ndihmon ata të këmbëngulin në qëllimet e tyre dhe të kapërcejnë më lehtë pengesat. Është gjithashtu e rëndësishme që të mos e krahasoni kurrë veten me të tjerët.

Studimi tregoi se njerëzit e lumtur nuk i vënë re ata që mund të jenë më të mirë se ata dhe përpjekja për të ecur me më të suksesshmit në kuptimin material është një mënyrë për t’u bërë më depresivë.

Lumturia reflektohet edhe në edukimin e marrëdhënieve ndërpersonale.

Merrni kohë për të kaluar me miqtë dhe familjen. Kushtojini vëmendje atyre, tregoni se çfarë ju pëlqen tek ata dhe kur u ndodh diçka e bukur, ndajeni gëzimin me ta.

Gjithashtu, është privilegj të ushtrosh profesionin që do, sepse do ta bësh me lehtësi dhe kënaqësi. Mos harroni të merreni me aktivitet fizik të rregullt dhe të meditoni, por mbi të gjitha, mësoni të silleni si një person i lumtur.