Presidenti bullgar, Rumen Radev fiton për herë të dytë mandatin 5-vjeçar

Presidenti aktual bullgar Rumen Radev ka fituar një mandat të dytë pesëvjeçar, duke mundur kundërshtarin Anastas Gerdzhikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, 58-vjeçari Radev mori 66 për qind të votave ndërsa Gerdzhikov, rektor i Universitetit të Sofjes, fitoi 32 për qind.





Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit në vendin anëtar të Bashkimit Evropian. Ai nuk fitoi një shumicë në votimin e rundit të parë të fundjavës së kaluar, duke marrë 49 për qind krahasuar me 23 përqind për Gerdzhikov. Hulumtimet thanë se pjesëmarrja e votuesve në balotazh ishte më pak se 40 për qind, një nivel i ulët, por jo diçka që do të ndikonte në vlefshmërinë e rezultatit.

Çfarë prodhuan zgjedhjet e treta parlamentare në Bullgari?

Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev e ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Bullgarët votuan më 14 nëntor edhe për zgjedhjen e parlamentit të ri. Ky proces zgjedhor është vlerësuar shumë i rëndësishëm pasi vendi anëtar i Bashkimit Evropian është i përfshirë në një krizë politike disamujore.

Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve parlamentare partia e re kundër korrupsionit “Ne Vazhdojmë Ndryshimin” doli e para, e pasuar nga partia e qendrës së djathtë GERB e ish-kryeministrit, Bojko Borisov. Bullgaria vlerësohet të jetë rrënuar nga korrupsioni që nga përmbysja e komunizmit më shumë se tre dekada më parë. Vazhdimisht ky vend kritikohet për korrupsion dhe liri të medias.