Presidenti Meta tregon prapaskenat për zgjedhjet e 2017: Rama ishte në Elbasan dhe më thoshte…Çfarë kemi diskutuar me McAllister

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka treguar për negociatat që kanë arritur me qëllim që opozita të hyntë në zgjedhjet e 25 qershorit 2017.





Kreu i Shtetit ka thënë se në 17 maj, eurodeputetin gjerman McAllister e ka sjellë ai në Shqipëri për të negociuar mes opozitës dhe mazhorancës.

Po ashtu, Presidenti thotë se në atë kohë, Kryeministri Edi Rama i thoshte që të futeshin bashkë në zgjedhje, edhe pa opozitën.

Sipas Metës, në atë kohë ai ka kërkuar që KQZ, Presidenti dhe disa institucione të tjera t’i jepeshin opozitës.

“Në 17 maj këtu ka ardhur McAllister. Atë njeri e ka sjellë Ilir Meta, sepse i kam bërë kërkese Joseph Daul. Rama thoshte mos shiko se PPE e kemi me vete, ky tjetri më thoshte PPE e kam unë. Hej belaje e madhe kush e ka PPE.

Unë do ndjek ato gjera që do thotë McAlisteri. Unë i kisha përgatitur një paketë. I thashë tani ta zgjidhim këtë punë: Zotin Rama e kemi të vështirë që ta heqim i thashë. Ndërsa këta kanë të drejtë për këto problemet me drogën. Për këtë kishte të drejtë opozita. Kështu që disa nga këto ministritë dhe këto drejtoritë e policisë të vihen drejtues teknik. Dhe një 4 ministri ti ketë opozita si garanci. I kam thënë që presidentin t’ja japim opozitës. Kryetarin e KQZ t’ja japim opozitës dhe të shkojmë në zgjidhje. Rama kundërshtonte, por në fund fare klima e përgjithshme ishte që po. Me këtë propozim vajti te Basha, ai nuk e pranoi.

Deri në fund i kam thënë Petrit Vasilit, i kam thënë Shpëtim Idrizit mos lëvizini. Ishte në Elbasan Rama, më thoshte: ‘aman çe do në zgjedhje atë, hajde bashkë. Unë të marr nja 90 mandate, ti 50 mandate, ca ua japim atyre. Ore hajde se do bëjmë zgjedhje me opozitën, nuk do bëjmë…etj etj. Pastaj ndodhi ajo 6 orë takim konfidencial, punë e tyre”, tregoi Presidenti Meta në Syri Tv.

“Nëse do ngelem në dorën e Bashës për të zgjidhur hallet, askush…”- Presidenti flet për përplasjen me kreun e PD: Më është lutur, aman më shpëto!

Presidenti i Republikës, Ilir Meta i është përgjigjur sërish akuzave të kreut të PD-së, Lulzim Basha, i cili ka deklaruar se “nuk mund t’i zgjidhim ne hallet e Metës”.

Kreu i Shtetit u shpreh se nuk ka ngelur që t’i zgjidhë hallet Basha, por theksoi se dikush tjetër duket që ‘është në hall që zgjedh bojkotin dhe ka vendosur të shpallë përgjithmonë humbjen në fitore’.

Po ashtu, Presidenti Meta deklaroi nëse Berisha ka shkuar vetëm njëherë në shtëpinë e tij, Basha me muaj të tërë.

“Berisha vetëm një herë ka qenë në shtëpinë time, Basha ka qenë me muaj të terë po ti numërosh, me gjithë familjen e vajzën e njerëzit e tjerë të afërt. Nuk ka pasur as politikanë të majtë saç ka qenë Basha në shtëpinë time.

Në planin politik dihen ato oshilacionet ose ato probleme. Unë nuk jam i habitur për këto zhvillime.

Unë jam habitur për trekëndëshin e Bermudës, por mendova mos ishte ai deputeti i PS të Vlorës në Parlament.

U habita farë kur më thanë që ai më kishte ndihmuar mua si president, por unë e kisha dëmtuar atë dhe PD.

Unë si president i Republikës, jam gati të jap llogari në çdo kohë. Në datën 11 që e ka lajmëruar anëtarësia Kuvendin, në 18 kur e ka lajmëruar kryesia, kur të kenë dëshirë, 100 metra është Presidenca nga Pallati i Kongreseve. Jam i hapur në respektin kryesor të vlerave të PD.

Unë nuk kam patur dhe nuk kam asnjë hall. Nëse unë ngelem në dorën e zotit Basha për të më zgjidhur hall, halli kur mos pastë keqardhje për Ilir Metën, por dikush tjetër duket që është në hall që zgjedh bojkotin dhe ka vendosur të shpallë përgjithmonë humbjen në fitore”, tha Meta për Syri Tv.

Presidenti u shpreh se kreu i PD-së, i është lutur atij që ta shpëtojë për të shtyrë zgjedhjet vendore.

“Per zgjedhjet vendore, Basha me eshte lutur: “Aman te lutem me shpeto!”. “Aman te lutem te shtyhen zgjedhjet!”. Me erdhi shume keq per gjendjen ku ndodhej. Erdhi ne Gjermani, ku une ndodhesha per vizite zyrtare, sepse gjermanet e thirren dhe i terhoqen veshin: “Nuk duam asnje shashke!”, “Nuk duam me dhune ne mitingje!”. Pse? Sepse gjermanet kishin vullnetin te na ndihmonin per hapjen e negociatave me BE”, u shpreh Presidenti.