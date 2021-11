“Basha bojkotoi zgjedhjet e 13 tetorit”, Bardhi: E pamundur të regjistroheshim, KQZ refuzoi të hapte procedurën”. Vasili: Mashtrove!

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi ka mohuar faktin se PD bojkotoi zgjedhjet e 13 tetorit të dekretuara nga Presidenti i Republikës Ilir Meta.





Pas deklaratës së Kreut të Shtetit një ditë më parë, Bardhi tha se ishte KQZ që refuzoi të hapte procedurën për regjistrimin e kandidatëve dhe partive politike dhe se një parti politike serioze nuk mund të regjistrohet në bulevard.

“Së pari, kjo është një e pavërtetë e madhe, sepse ju e dini që zgjedhjet e 30 qershorit u mbajtën, nuk u njohën nga Partia Demokratike dhe i gjithë koalicioni opozitar, por ndërkohë komisioni qendror i zgjedhjeve refuzoi të hapte procedurën për regjistrimin e kandidatëve dhe partive politike në zgjedhjet e tetorit. Dhe është e pamundur për një parti politike serioze, që të regjistrohet në bulevard, sepse për të marrë pjesë në zgjedhje duhet të paraqitet një kërkesë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ju e mbani mend që katër anëtarët e Edi Ramës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, refuzuan të njihnin Dekretin e Presidentit të Republikës e për pasojë të hapnin procedurën për regjistrimin në zgjedhjet vendore të dekretuara në përputhje me Kushtetutën nga Presidenti në tetor të vitit 2019 dhe në këtë mënyrë ishte e pamundur për ne që të regjistroheshim në një proces që ishte i pahapur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”, deklaroi Bardhi për Abc News.

Ndërkohë nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili e quan Bardhin mashtrues. Ai thotë se ishte PD që bojkotoi bashkë me 4 anëtarë të PS në KQZ pasi mbledhja për shqyrtimin e kërkesës së tre partive opozitare u thirr nga KQZ.

“Gazi mashtroi përsëri, si gjithmonë! Faktet janë aty dhe s’ka mashtrim, që i lëviz nga vendi. PD refuzoi të firmoste kërkesën me shkrim të partive opozitare për zgjedhjet e 13 tetorit, zgjedhje, që i kërkoi po vetë Lulzim Basha.

PD i bojkotoi zgjedhjet e 13 tetorit bashkë me anëtarët rilindas në KQZ.

Kërkesa e tre partive opozitare për organizimin e zgjedhjeve të 13 tetorit si dhe kërkesa për regjistrim u bënë me shkrim sipas ligjit.

KQZ thirri edhe mbledhjen me rend dite shqyrtimin e kërkesës të tre partive të opozitës Republikane, Agrare dhe LSI.

Por bojkotuan anëtarët e rilindjes në KQZ siç bojkotoi dhe PD, që nuk iu bashkua kërkesës së tre partive që ishin pjesë e Frontit opozitar sipas marrëveshjes së prillit 2019.

Çdo mashtrim vetëm sa provon shumë e më shumë se sa i madh është pazari i dhënies me koncesion të PD nga Basha Edi Ramës.

P.S.Për të freskuar memorien e mashtruesve ja dhe VIDEO që tregon se si KQZ u mblodh për kërkesën e tre partive për zgjedhjet e 13 tetorit, por u bojkotua nga rilindasit”, deklaron Vasili.