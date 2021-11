‘Berisha-Meta opozitë e ardhshme?’ Nazarko: Nga situata e shkaktuar në PD qeveria është në një qetësi relative

Analisti, Mentor Nazarko i ftuar në ‘News24’ foli për zhvillimet politike në vend.





Nazarko komentoi deklaratat e presidentit Ilir Meta, të cilat kishin në objektiv kreun e PD, Lulzim Basha.

Për analistin, ishte Meta ai që u provokua nga kryedemokrati Basha.

“Ai u provokua nga vetë Basha. Reagimi nuk është vetëm i tij, por vjen me reagimet e fuqishme të zotit Basha. Basha bëri një lloj diferencimi duke e dalluar nga LSI kur tha se 2 javët e fundit të fushatës ku nuk ishte i përfshirë solli edhe humbje. Por duhet kuptuar se edhe Basha që kërkoi shtyrjen e zgjedhjeve edhe Meta që e plotësoi atë kërkesë kishin nga pak të drejtë”, tha Nazarko.

I pyetur nëse mund të ketë një opozitë të ardhshme Berisha-Meta, Nazarko tha se kjo mund të duket diçka e besueshme, duke sqaruar se qëllimi i ish-kryeministrit Sali Berisha nuk duket të jetë ai i kryesimit të PD.

“Kjo ngjan e besueshme, ndonëse ka zëra që thonë se Berisha nuk ka objektiv kryesimin e PD dhe kandidimin për kryeministër, por ka një betejë që pastron imazhin e tij dhe në kuadër të betejës për dinjitet hakmerret edhe ndaj tij që duhet të ishte njeriu më besnik, por edhe hapjen e rrugës. Kjo që po shohim ngjan si një lloj energjizimi i opozitës, por nuk po sjell fuqizimin e saj kundrejt kundërshtarit”, tha ai.

Gjatë bisedës në studio, Nazarko gjithashtu tha se po krijohet një dialektikë e re e opozitës.

“Besoj më shumë të vërtetat e Metës, për versionin që ka dhënë për zhvillimin e ngjarjeve të ndërlidhura me mandatet apo zgjedhjet. Besoj, se nuk është i njohur si gënjeshtar i madh. Ai për shkak të rolit të tij ka pasur më shumë kontakt me ndërkombëtarët dhe ka kuptuar se cila ka qenë ndjeshmëria e tyre. Meta është taktikisht i orientuar saktë. Nuk i besoj versionit të Berishës kur thotë se vendimi për djegien e mandateve ishte ekskluziv i tij, por besoj që Basha mund të ketë keqinterpretuar një lloj kriticizmi. Ndoshta ky veprim i Gjykatës Kushtetuese do të mund të përcaktojë një rol të veçantë të presidentit Meta. Sot ka rëndësi fakti që PD nuk po mund të tresë një krizë që e ka krijuar vetë, i mungojnë figurat përbashkuese. Në gjithë këtë Rama është duke fërkuar duart, dhe është i qetë .

Në emër vendimit të rëndësishëm të çeljes së negociatave, bashkësia ndërkombëtare do qetësi në Shqipëri.

I ndalur tek thirrja e Kuvendit nga ana e ish-kryeministrit, Sali Berisha dhe nga kreu i PD-së Lulzim Basha, analisti tha se pritet që të kemi dy grumbullime, në datat e thirrura.

Ai gjithashtu u shpreh se ky tension i shkaktuar brena Partisë Demokratike i shërben vetëm kryeministrit Edi Rama, pasi sipas tij nga situata e shkaktuar në PD qeveria është në një qetësi relative.

“Në 11 mund të kemi një grumbullim që do të paraqitet na organizatorët si Këshilli Kombëtar i PD, askush juridikisht nuk mund të verifikojë nëse janë vërtet anëtarët. Në datën 18 do të zhvillohet po ashtu një tubim ku do të thonë se janë legjitim. Natyrisht mund të ketë një zhvillim që është duke u konsumuar jashtë vëmendjes së publikut, ku disa që kanë dhënë firma për 11 ti japin edhe për Kuvendin tjetër. Pra do të kemi dy grumbullime. Asnjë nga të dy opozitat nuk është frymëzuese, nuk kanë brenda ndonjë risi. Basha në 8 vite nuk arriti të afirmojë një grup të fuqishëm me ndikim ë figurave të reja. Madje një pjesë kanë kaluar nga Berisha. Basha me gjasë e kërkon konfliktin tani, le të shpresojmë që ai do ta hapë partinë për figura të reja. Besoj që tashmë që është i lirë nga hipoteka e së kaluarës ka mundësi ta demokratizojë atë”, tha më tej Nazarko.