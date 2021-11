Hiqet më 25 nëntor çadra në sheshin “Skënderbej”, MSH: Vaksinimi ndaj COVID-19 zhvendoset pranë qendrave shëndetësore

Vaksinimi në sheshin “Skënderbej” zhvendoset pranë qendrave shëndetësore. Kështu deklaron Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e cila bën të ditur se shërbimi i vaksinimit pranë pikës së përqendruar në sheshin “Skënderbej” në Tiranë do të transferohet pranë qendrave shëndetësore si dhe pikës së vaksinimit të përqendruar në stadiumin “Air Albania”.





“Duke filluar nga dita e enjte, datë 25 nëntor, ekipi i vaksinatorëve dhe mjekëve do të jetë në shërbim pranë qendrave shëndetësore si dhe në Stadiumin ‘Air Albania’, aty ku do të vijojë çdo ditë vaksinimi antiCOVID.

Për të kryer vaksinën antiCOVID, kontaktoni mjekun tuaj të familjes.

Vaksinimi anticovid është i hapur për fëmijët 12-15 vjeç me frenim të imunitetit si dhe për çdo qytetar mbi 16 vjeç. Aktualisht po kryhet edhe doza e tretë e vaksinës antiCOVID, sipas rekomandimit të mjekut të familjes”, njofton Ministria e Shëndetësisë.