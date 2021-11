In memoriam/ Kur Hueyda El Saied festonte ditëlindjen, ja të ftuarit VIP

Në lajmet tona të “show-bizz”-it, në rubrikën “nostalgji” mund të gjeni fotografi, lajme apo intervista të veçanta, të publikuara gjatë viteve në suplementin “Bluetooth” të “Gazetës Shqiptare”. Në GSH.al, sot po ju sjellim: Hueyda El Saied feston 35-vjetorin. Ikja e saj e papritur nga kjo botë i ka pikëlluar të gjithë …





Shoë-girl Hueyda El Saied ka festuar të enjten në mbrëmje përvjetorin e saj të 35-të. Në një ambient të këndshëm, në një nga pub-et e kryeqytetit El Saied mblodhi miqtë e saj, të cilët më së shumti kishin zgjedhur për ta kënaqur atë, lule. Por nuk munguan dhe dhuratat e tjera tejet elegante. Mes shampanjës, tortës e urimeve të gjithë festuan deri në orët e para të mëngjesit, ndërsa Hueyda e priti këtë përvjetor më se e kënaqur me jetën e saj dhe realizimet e deritanishme.

Pas fikjes së qirinjve është radha e Arjanit

Arjan Konomi është një nga miqtë më të ngushtë të Hueyda El Saied. Nuk mund të ndodhë që në një ambient të jetë Hueyda e të mos jetë Arjani, apo edhe anasjelltas. Nuk kishte si të ndodhte e kundërta në këtë rast të veçantë. E jo vetëm kaq, por në momentin që Hueyda ka fikur qirinjtë e tortës dhe ka hapur shishen e shampanjës (me të cilën edhe “freskoi” ata që ndodheshin aty afër), kërcimin e parë e ka bërë pikërisht me Arjanin, gazetarin e njohur, tashmë prej dy vjetësh edhe opinionist në një reality show.

Një tufë lule nga ish-i dashuri

Ajo njihet si një njeri me shumë shoqëri, gjë që e vërtetoi edhe në festën që organizoi. Madje shoqëria e saj nuk i përket vetëm botës së televizionit. Por ama, Hueyda mban një miqësi të mirë dhe me ish-ët e saj. Kështu, në përvjetorin e ditëlindjes së saj një i ftuar special ka qenë edhe ish-i dashuri i Hueydës, i cili i kishte sjellë si dhuratë një tufë me lule. Edhe pse janë ndarë prej më se dy vjetësh, ata mbajnë një miqësi të mirë me njëri-tjetrin.

Rezarta sjell verën me lule në kokë

Ajo është dalluar gjithmonë për stilin e veçantë në krijimin e veshjeve. Stilistja e njohur, Rezarta Skifteri ka qenë gjithmonë shumë e dashuruar pas ngjyrave dhe luleve. Të njëjtën gjë na e dëshmoi edhe gjatë festës së ditëlindjes të prezantues Hueyda El Saied. E veshur me të zeza, nën trukun e lehtë dhe me modelin fëminor të flokëve, Rezi përcolli tek të gjithë të pranishmit freskinë e verës. Në fakt, aksesorët që i shtonin më shumë ëmbëlsi paraqitjes së saj ishin dy kapëset e trëndafilta.