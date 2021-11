Metamorfoza e Lulzim Bashës

Nga Orkid Spahiu





Vendimin e kam marrë i vetëm, i detyruar;

Vendimi është i padrejtë dhe kërkoj prova;

Lideri Berisha është adn-ja e PD-së;

……….

Nuk ju përgjigjem akuzave;

Nuk merrem me llumin e Foltores;

Nuk do lejoj kuvend antiamerikan;

……..

Nuk të dal në bazë,se s’dua të provokoj;

Mua më ndjek 95-97 % e demokratëve;

Unë fitova,se përjashtova nga fushata Berishën;

………

Firmëtarët e delegatëve nuk ekzistojnë;

Falsifikimi i firmave është një mashtrim;

Firmat duhet të dorëzohen tek Sek. Bardha;

……..

Firmat janë, po janë mbledhur nga kriminelët;

Kush ka firmosur për Kuvend,përjashtohet;

Drejtuesit e PD-së që shkojnë në Foltore,shkarkohen;

………

Ne do kemi Kuvendin “tonë të bashkimit”;

Ne do “fillojmë” aksionin opozitar;

Nuk lejoj askënd të marrë peng PD-në;

Ky është Lulzim Basha, nga selia magazinë bosh!

Metamorfoza pindarike, e një gënjeshtari patologjik!