Shenjat e Horoskopit që i japin ultimatum marrëdhënies së tyre dashurore

Nëse mendoni se partnerit tuaj nuk i intereson çfarë dëshironi ose nuk e dini se ku po shkon lidhja juaj, mund t’ju duhet të jepni një ultimatum për të kuptuar nëse do të jeni ndonjëherë në të njëjtën faqe. Por kjo është diçka që ne zakonisht mendojmë kur nuk ka alternativa të tjera për të sfiduar tjetrin për të ndryshuar. Kur vendosni një ultimatum, i tregoni tjetrit çfarë saktësisht dëshironi dhe shpresoni që ai të kujdeset mjaftueshëm për të rënë dakord me kushtet tuaja. Nëse jo, atëherë do të ketë një ngërç dhe asnjëra palë nuk do të ketë atë që dëshiron. Shenjat që përdorin këtë metodë strategjike në marrëdhëniet e tyre janë si më poshtë.





Dashi

Dashi është konfrontues dhe e çon atë në një nivel tjetër dhe jep ultimatume. Ai nuk i pëlqen të humbasë kohën e tij të çmuar. Nëse ai dëshiron që marrëdhënia e tij të ndryshojë dhe partneri ta kthejë atë, ai do të bëjë lëvizjen e madhe. Nëse tjetri nuk dëshiron të respektojë, Dashi e di se ku janë dhe çfarë duhet për të arritur qëllimin. Ai e di se ka raste kur dhënia e një ultimatumi është një rrezik i madh, por për një Dashi ia vlen.

Luani

Luani është i drejtpërdrejtë, veçanërisht kur bëhet fjalë për atë që ai dëshiron nga marrëdhëniet. Ai nuk do të presë derisa partneri të hyjë në mënyrën e tij të të menduarit. Ai nuk ka frikë të japë një ultimatum sepse tashmë ka kërkuar të gjithë skenarët e mundshëm dhe e di se cila do të jetë lëvizja e tij e ardhshme. Ai është i sigurt në vendimet që merr dhe di të pretendojë atë që dëshiron. Nëse partneri i Luanit është i pavendosur, ai do t’i shtyjë gjërat për të marrë një përgjigje.

Akrepi

Një Akrep është plotësisht i përkushtuar ndaj asaj që dëshiron nga jeta dhe marrëdhëniet e tij. Nëse partneri i tij është pak më i qetë dhe nuk angazhohet atëherë do të japë një ultimatum. T’u japësh njerëzve ultimatume do të thotë që je gati të heqësh peshën e çdo vendimi dhe ai që duhet të marrë vendimin të besojë se e ke për qëllim dhe do ta ndjekësh. Akrepi nuk do të japë ultimatum nëse nuk do ta thotë plotësisht dhe nëse do të thotë se mund të divorcohet, atëherë do ta bëjë.

Binjakët

Nëse dimë një gjë për Binjakët, është se nëse ai vendos një ultimatum, do të thotë se e ka menduar shumë mirë dhe kanë ezauruar çdo ide tjetër. Një ultimatum është e vetmja lëvizje që ai mendon se duhet të bëjë. Mund të duket manipuluese por është plotësisht e sinqertë për një Binjak. Ultimatumi është një mënyrë për të lëvizur gjërat dhe duke qenë se ai e urren mungesën e interesit si çdo gjë, ai do të bëjë çdo lëvizje për të sjellë një ndryshim.

Virgjëresha

Virgjëresha do të japë një ultimatum për të njëjtat arsye si një Binjakët. Ai ka shteruar çdo mendim se si gjërat mund të ndryshojnë në marrëdhënie kur ajo është rrënuar. Një Virgjëreshë e ka parë situatën nga çdo kënd, ka folur me partnerin e tij dhe ka bërë gjithçka që mundi për të sjellë një ndryshim. Ai është i lumtur kur lidhja e tij stabilizohet. Nëse Virgjëresha është gati ta çojë atë në një nivel tjetër, ai do të ndjekë këtë strategji dhe do ta detyrojë partnerin të reagojë.