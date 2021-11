U kap me 613 kg kokainë dhe i dënuar me 14 vite burg, Arbër Çekaj futet në regjimin e posaçëm ’41-biss’

Arber Cekaj futet në regjimin e posaçëm ’41-biss’.Cekaj eshte i denuar per trafikimin e 613 kg kokaine nga Kolumbia ne Durres qe u sekuestruan ne magazinat e Arbri Garden. GJKKO ka dënuar me 21 vite burg vitin e kaluar por ai do të vuajë 14 vite heqje lirie për shkak të gjykimit të shkurtuar.





Arbër Çekaj, Donald Lushaj dhe Armando Pezaku, u dënuan për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe trafik ndërkombëtar narkotikësh në bashkëpunim, pasi iu sekuestrua sasia më të madhe të kokainës të kapur ndonjëherë në Shqipëri, me një vlerë prej 180 milionë dollarësh. Pak muaj me pare Arbër Çekaj dhe Fatmir Pjetri tentuan që të arratiseshin nga burgu 313.

Ky vendim vjen pasi pak ditë më parë Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka paralajmëruar se do të ketë të tjerë të dënuar që do të futen në regjimin e posaçëm ’41-biss’, ose ndryshe i quajtur burgu i egër.