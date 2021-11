Dëshmia e studentes nga Lushnja për lëvizjet e fundit tek betimi pas vrasjes së Santiago Malkos

Ndërsa Tirana mendohej se kishte fituar një lloj qetësie, për sa i përket ngjarjeve të rënda, ku prej disa muajsh nuk ishin shënuar të tilla, një atentat i dyfishtë na risolli në vëmendje hijet e zeza të krimit që godasin dhe largohen pa u shqetësuar, nën hundën e policisë.





Madje, në zonën më me trafik të kryeqytetit, ku vetëm kriminelët janë të aftë të largohen pa gjurmë, ndërsa policia vazhdon të numërojë viktimat dhe të dokumentojë në seri makinat e djegura të autorëve, por pa shkuar dot te dora që urdhëron dhe vret.

32-vjeçari, Erigers Mihasi dhe miku i tij Armando Dumani, 26 vjeç, janë viktimat më të fundit të një serie të gjatë atentatesh që po tronditin prej kohësh me ashpërsinë e tyre Shqipërinë.

Të njohur për precedentët e shumtë kriminalë, ata u ekzekutuan mbrëmjen e 13 nëntorit në Tiranë, ndërsa ishin duke lëvizur me automjetin tip ‘Audi’ të bardhë, targa ‘AB 008 EM’, në pronësi të Mihasit, që dyshohet se ishte edhe shënjestra kryesore e atentatit.

Dy të rinjtë ishin duke lëvizur në zonën e njohur si ‘Astiri’ në kryeqytet kur automjeti i tyre u qëllua mizorisht nga një makinë në lëvizje.Breshëri kallashnikovi që nuk u lanë asnjë mundësi shpëtimi. Erigers Mihasi kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer nga Franca.Ai kishte qëndruar në vendin transalpin, për afro 4-5 ditë në shoqërinë e mikeshës së tij, një studente 20-vjeçare nga Lushnja.

Sipas dinamikës së ngjarjes së ndërtuar nga emisioni ‘Në Shënjestër’, natën para ekzekutimit Mihasi ndodhej në shoqërinë e vajzës me të cilën frekuentohej dhe mikut të tij, Armando Dumani. Ky i fundit, fqinj me Mihasin, në fshatin Yrshek të Tiranës. Atë mbrëmje, të rinjtë kanë qarkulluar për afro tri orë në zona të ndryshme të kryeqytetit.

Sipas dëshmisë së dhënë nga miku i tij, Arnoldi, kohët e fundit, Mihasi kishte rritur vigjilencën. Ai nuk ulej në lokale, apo ambiente publike. Madje, edhe kur udhëtonte, ruante deri në 3 apo 4 makina pas tij, pasi kishte frikë se mund të goditej. Kjo ishte edhe arsyeja përse mbrëmjen e ngjarjes, ai qarkulloi në rrugë të ndryshme të Tiranës.

Por gjatë rrugës, mikesha e tij, e cila deri në atë moment ishte me të në makinë, i kërkoi ta linte pranë stadiumit ‘Selman Stermasi’. Kjo, pasi do takonte një shoqen e saj. Erigersi e zbriti vajzën pranë stadiumit, dhe i tha se do vinte ta merrte sërish pasi të mbaronte takimin.

Vajza tha në polici se pasi u ndanë, Erigersi i dërgoi e-moji një trëndafil. Ajo dëshmoi përpara hetuesve, se miku i saj nuk kishte shprehur asnjë shqetësim dhe se nuk kishte vënë re asgjë të dyshimtë.

Pas ndarjes nga vajza, Mihasi në drejtimin e automjetit luksoz dhe Dumani në vendin e parë të pasagjerit, morën drejtimin për në zonën e Unazës së Re. Pa e ditur se ky do ishte edhe itinerari i tyre i fundit në këtë jetë.

Dy të rinjtë edhe pse ruheshin nga armiqtë e tyre, nuk e kishin pikasur se dikush u ishte vënë në ndjekje. Autorët mesa duket kishin planifikuar me detaje, ekzekutimin dhe vendin ku do të kryhej. Një rrugë në ndërtim, ku ngarkesa në trafik do u jepte kohën e duhur të kryenin eliminimin e dyfishtë.

Sipas dinamikës së ngjarjes, pasi u futën në Unazë, makina me Mihasin dhe Dumanin, afrohet në rrugën ‘Teodor Keko’. Në zonën e njohur ndryshe si ‘2 rrathët’. Ku për shkak të punimeve në rrugë dhe trafikut, Mihasi vendos të ulë xhirot e shpejtësisë.

Është ky momenti, kur papritmas, në ndjekje të tyre, vihet një automjet tip ‘Toyota’. Ku nga dritarja e makinës, derdhet një batare me plumba ndaj automjetit ku ndodheshin Mihasi dhe miku i tij Dumani. Fillimisht autorët e qëllojnë makinën e viktimave nga pas. Më pas i dalin në krah, nga ana e pasagjerit, duke e goditur egërsisht me breshëri kallashnikovi.

Pamje të forta që tronditën të gjithë të pranishmit në vendngjarje. Fill pas ekzekutimit, makina e autorëve merr rrugën drejt ish-sheshit ‘Shqiponja’ për t’u larguar më tej në drejtim të autostradës.Dhe mandej për t’u gjetur e djegur në Thumanë, në një xhep në anë të rrugës kryesore.Aty, ku tashmë përfundojnë të gjithë gjurmët e krimeve të rënda.

Ku në brendësi të automjetit tip ‘Toyota’, që rezultoi i grabitur në Greqi, por me targa të vjedhura në Tiranë ‘AA 532 ON’, u gjetën edhe dy kallashnikovët, me të cilët u ekzekutuan të rinjtë, një atentat që duke i mirëstudiuar, në një rrugë të pasurvejuar plotësisht nga kamerat e sigurisë, ku autorët mendohet se kishin informacion të sigurt edhe për faktin që viktimat atë mbrëmje lëviznin të paarmatosur, çka u lejonte atyre të mos kishin një kundërpërgjigje të armatosur nga ana e viktimave.

PISTAT E HETIMIT

Policia po heton në disa pista për te hedhur dritë mbi atentatin që shënoi dy viktima. Sytë janë kthyer nga e kaluara e Mihasit dhe Dumanit, si dhe përfshirjet e tyre në ngjarje të ndryshme kriminale, si dhe lidhjet e tyre me bosë të krimit në vend.

Ndonëse të dy viktimat ishin personazhe jo të panjohur për policinë, ku edhe pse mbanin në ndërgjegje përfshirjen në disa krime të rënda, ata kishin mundur t’i shpëtonin drejtësisë.

Armando Dumani, 26 vjeç, ishte i skeduar nga drejtësia për grabitjen e një banke. Ndërsa rekordet e Mihasit, i cili njihej në rrethin e të fortëve edhe si miku e krahu i djathtë i Ervis Martinaj, janë të shumta. Në krye të herës, Erigers Mihasi, ishte i dyshuar si i përfshirë edhe në një tjetër ngjarje të rëndë që kohë pas kohe prodhoi kufomat e veta.

Më 31 mars 2015, ai dyshohet se ishte bashkëpunëtor në dhunimin barbar dhe grabitjen e prindërve të Elton Çiços. Ngjarje kjo e ndodhur në Tepelenë. Çiço ishte personazh i njohur për policinë. Ai njihej si kreu i një grupi të fuqishëm kriminal, në fushën e narkotikëve.

Pak ditë para se prindërit e Elton Çiços të dhunoheshin barbarisht, Ervis Imeri, një drejtues punishte duralumini nga Tepelena, por me banim në Tiranë, kishte kryer disa punime në banesën e të moshuarve.Duke qenë se volumi i punës ishte i madh, ai kishte marrë si punëtor një person nga Laçi, Robert Rama, të paktën kështu ia prezantoi ai punëtorin laçian, të zotit të shtëpisë, Naim Çiço.

Por duket se gjithçka kishte qenë një skemë e mirëmenduar grabitje, siç rezultoi edhe nga hetimet e mëtejshme, Imeri dhe Rama ishin aty për të përgatitur vjedhjen e banesës. Kjo, pasi ata mendonin se aty kishte shumë para. Nga ato që djali i familjes Çiço, u jepte me fajde personave të interesuar. Natën e 31 Marsit 2015, Robert Rama dhe disa persona të tjerë, bastisën me dhunë banesën. Ndërkohë që Ervis Imeri, qëndronte në makinën e tij, vetëm pak metra larg banesës së familjes Çiço.

Pasi autorët nuk gjetën ato që kërkonin, ata dhunuan mizorisht prindërit e Elton Çiços, bashkëshortët Naim dhe Antoneta, të cilët përfunduan në spital.

Sipas informacioneve, Elton Çiço, ishte betuar për hakmarrje dhe filloi ekzekutimin e personave që dhunuan prindërit e tij. Ndaj, pa u mbushur dy muaj nga ngjarja, zinxhiri i hakmarrjeve nisi të veprojë fuqishëm.

I pari që u ekzekutua ishte laçiani, Robert Rama. Ai u qëllua më 11 qershor 2015 për vdekje nga dy persona me motor në zonën e ish-Kënetës në Durrës.Edhe pse ishte shpallur në kërkim për ngjarjen e Tepelenës, deri në atë kohë nuk ishte i bërë mundur arrestimi i tij, ndërkohë që vrasësit rezultuan më të shpejtë në zbulimin e tij sesa policia.Vetëm një muaj më pas hakmarrja do të vepronte edhe mbi Ervis Imerin, sipërmarrësin e kamufluar të banesës së prindërve të Elton Çiços. Në korrik 2015, në makinën e Imerit, përballë punishtes së tij në zonën e Kombinatit në Tiranë, u gjend një sasi tritoli e pashpërthyer.

Por ndërsa mendoi se i shpëtoi këtij atentati, hakmarrja e munguar nuk do të vononte mbi familjarët e tij. Në dhjetor 2015, 6 muaj nga ngjarja e ndodhur në Tepelenë, një shpërthim tritoli gati sa nuk i mori jetën vëllait të Ervis Imerit.

Elton Imeri, ushtarak, pa probleme me ligjin, humbi njërën këmbë si pasojë e shpërthimit në automjetin e tij. Vetëm katër muaj më pas, mbrëmjen e 1 Majit 2016, Elton Çiço vritet në ambientet e lokal “De Niro” në zonën e ish-Bllokut, në Tiranë. Ndërsa i vetmi i dyshuar si autor në dhunimin barbar të prindërve të tij, i mbetur gjallë, u arrestua vetëm 4 vite pas ngjarjes.

Erigers Mihasi, u ndalua më 23 janar 2019 nga policia, në fshatin Yrshek të Tiranës, pasi dyshohej si bashkëpunëtor në dhunimin dhe grabitjen e prindërve të Elton Çiços në Tepelenë. Por u lirua për mungesë provash.

Pas ngjarjes së Tepelenës dhe një zinxhiri eliminimesh që e pasuan, emri i Erigers Mihasit do të dilte sërish në skenë në ngjarjen e rëndë të ndodhur në ish-Bllok, më 4 tetor 2018.

Mbrëmjen ku u shënua masakra më një të vrarë dhe 2 të plagosur në ish-bllok. Ku në brendësi të lokalit ‘Monopol’ pas një përplasje me armë, u vra Fabian Gaxha, dhe mbeti i plagosur rëndë Ervis Martinaj dhe miku i tij, Elion Hato. Lidhur mbi këtë ngjarje, në atë kohë, policia mori në pyetje edhe Erigers Mihasin.

Por ky i fundit nuk ka dha asnjë dëshmi me interes që mund të ndihmonte në zbardhjen e motiveve të vërteta të përplasjes me armë midis grupit të Ervis Martinaj dhe Ervin Matës, të fejuarit asokohe të këngëtares së njohur, Elvana Gjata. Për vrasjen e Fabian Gaxhës në Ish-bllok, nuk u dënua askush.

Pasi drejtësia u shpreh se Meviol Billo, ish- komandoja që qëlloi, veproi në kushtet e mbrojtjes ekstreme. Billo u dënua me shërbim prove për plagosjen e Elion Hatos.

Ndërsa miqtë e tij, përfshirë dhe biznesmenin Ervin Mata u cilësuan fajtor dhe u dënua me punë në interes publik, për moskallëzim krimi.

Ndërkohë që për Ervis Martinaj, dolën në horizont, të dhëna të reja. Ai u hetua krahas ngjarjes edhe për “Fshehje të të ardhurave”, “Falsifikim i pasaportave, kartave të identitetit, vizave”, si edhe “Organizim ose ushtrim i veprimtarisë së lojërave të fatit në kundërshtim me ligjin”.

Aktualisht Martinaj, ka një dënim me burgim nga gjykata e Tiranës ndërsa pritet verdikti i Apelit.

BETIMI PAS VRASJES SË SANTIAGO MALKOS

Por, Erigers Mihasi, nuk ishte i përfshirë vetëm në këto ngjarje. Ai njihej edhe si miku i Santiago Malkos. Ish-policit të ekzekutuar, më 28 gusht 2019, në rrugën ‘Xhanfize Keko’, në zonën e Xhamllikut në Tiranë. Edhe ky, mik me Ervis Martinaj. Po kështu, pjesëmarrës në përplasjen me armë të ndodhur në ish-Bllok, në lokalin ‘Monopol’.

Ku siç shikohet edhe nga pamjet e siguruara në atë kohë, Santiago Malko dallohet teksa vrapon pas Ervis Martinajt, menjëherë pas konfliktit me armë. Në atë periudhë, Santiago Malko, u shpall në kërkim policor. Por pas qetësimit të situatës, ai u vetëdorëzua në polici ku dhe shpjegoi pozicionin e tij në lidhje me këtë ngjarje.

Malko, i cili ishte i përfshirë edhe në të tjera ngjarje të rënda, u ekzekutua vetëm disa muaj pas përplasjes së ndodhur në ish-Bllok. Ngjarje e cila tronditi familjen.

Ku siç shikohet edhe nga pamjet filmike, në kushtet e tronditjes së fortë emocionale, nëna dhe shokët e tij, shtyjnë policinë dhe kalojnë skenën e rrethuar të krimit.Po ku për herë të parë në pamjet filmike na shfaqet edhe Erigers Mihasi, një nga personat, që siç shikohet edhe në pamje, konfliktohet me policinë.Personazh që deri në atë moment ishte në hije, i paekspozuar mediatikisht, pavarësisht bëmave të tij. Pamje të cilat na treguan edhe forcën e tyre përballë ligjit.

Ku policia në vendngjarje ishte e paaftë t’i kundërshtonte të futen në skenën e krimit, pavarësisht se ishte e ndaluar. Mihasi e konsideronte Santiago Malkon si vëllain e tij. Informacionet thonë se ai u betua se do të merrte hak për vrasjen e tij.

Me shumë gjasa kjo mund të jetë edhe një nga arsyet se përse u vu në shënjestër të grupit kundërshtar.Armiq të cilët mesa duket kishin nisur edhe ata revanshin e tyre ndaj kundërshtarëve.Për vrasjen e ish-policit Malko, prokuroria ngriti akuzë për vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka, vlonjatin Fatmir Hyseni, i njohur si Doqa, si dhe lidhjet e tyre shoqërore.Dikur mik me Ervis Martinaj dhe Erigers Mihasin, sot Leonard Duka është një prej armiqve më të përbetuar. Ai jeton në arrati, bashkë me pjesën më të madhe të grupit.

Ndërsa vetëm dy prej tyre janë ndaluar nga policia, si të dyshuar për vrasjen e Malkos. Përplasja mes këtyre dy grupeve, që nisi vite më parë, për shkak të mosmarrëveshjes për lojërat e fatit, sot është bërë aq e ashpër, sa duket se policia është e paaftë për ta ndaluar revanshin.

Një pistë tjetër e ekzekutimit e Mihasit, krahas ngjarjes së Tepelenës, asaj në ish-Bllok dhe Klanit ‘Duka’, mund të jetë edhe ajo e vrasjes më të fundit të ndodhur në Laç. Atë të biznesmenit, ish-policit Xhelal Reçi, ngjarje e ndodhur më 1 nëntor 2021, në qendër të Kurbinit. Kur në orën 7:23 të mëngjesit, viktima u qëllua pranë një banke me breshëri plumbash, teksa bashkëshortja e pa ngjarjen nga dritarja e biznesit familjar.

Ndërsa autorët u larguan në drejtim të Milotit me mjetin e tyre tip “Toyota”, i cili ishte i vjedhur dhe posedonte targa italiane. Automjet që më pas u gjet i djegur pranë bregut të lumit Mat në Milot.

Pista kryesore ku policia po heton janë konfliktet që djali i tij Besniku, mund të kishte pasur. Ku një vit më parë atij iu bë një atentat në dalje të Shëngjinit, por që fatmirësisht mundi t’i shpëtonte.

Lidhur mbi vrasjen e Xhelal Reçit, policia mori në pyetje edhe xhaxhain e Ervis Martinajt, ndërsa dyshime u ngritën edhe mbi Erigers Mihasin. Por nuk pati kurrë një akuzë zyrtare ndaj tij.