Prishtina refuzoi hyrjen e zyrtarit serb/ Stano: Të zbatohen të gjitha marrëveshjet në dialog, Petkoviç duhet të lejohet të hyjë në Kosovë

Qëndrimi i Bashkimit Evropian (BE) është i prerë se të gjitha marrëveshjet në Dialogun Beograd-Prishtinë duhet të zbatohen dhe ministrat e jashtëm të BE-së “e thanë shumë qartë” në seancën e fundit, tha sot zëdhënësi i Komisionit Evropian Peter Stano.





Ai shtoi se në përputhje me këtë, autoritetet në Prishtinë është dashur të lejojnë drejtoreshën e Zyrës së Qeverisë së Serbisë për Kosovë e Metohi, Petra Petkoviç, të vizitojë Kosovën.

Stano theksoi se BE-ja pret që Prishtina dhe Serbia “të respektojnë dhe zbatojnë plotësisht të gjitha marrëveshjet e mëparshme në dialog dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog me ndërmjetësimin e BE-së në mënyrë që të përparojnë drejt normalizimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve”.

Ai ka theksuar se i dërguari i posaçëm i BE-së, Miroslav Lajçak, mesazhin e ministrave të Unionit ia ka përcjellë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, si dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, tashmë dje në Vjenë në Beograd.

Sipas tij, Lajçak nesër do të shkojë në Prishtinë “për të vazhduar bisedimet për të dhe për ta paraqitur fuqishëm atë mesazh, me qëllim të përparimit në përgatitjet për takimin e ardhshëm të Dialogut të Nivelit të Lartë”, për të cilin, siç tha ai, shpreson. do të rregullohet deri në fund të vitit.I pyetur nga gazetarët se cili është qëndrimi i BE-së ndaj refuzimit të Prishtinës për të lejuar hyrjen në Kosovë të drejtorit të Zyrës së Qeverisë së Serbisë për Kosovën dhe Metohija Petkoviq, zëdhënësi i Përfaqësuesit të Lartë të BE-së, Josep Borrell tha se BE-ja “e fton Kosovën të rishqyrtojë një vendim të tillë. dhe lejo një vizitë”.

“Sipas informacioneve tona, vizita e Petkoviçit është raportuar në përputhje me marrëveshjen ekzistuese (në kuadër të Dialogut) dhe ai është dashur të lejohet të vizitojë”, ka theksuar Stano.

Stano tha se BE-ja “thirr dhe pret që të gjitha marrëveshjet e mëparshme, përfshirë marrëveshjen për vizitat zyrtare, të respektohen”.

“Këto vizita të ndërsjella të dy palëve janë një kontribut i rëndësishëm dhe pjesë e normalizimit të marrëdhënieve dhe të gjitha vizitat në përputhje me marrëveshjen duhet të zhvillohen në atë mënyrë që të promovojnë dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve”, tha ai.

I pyetur se si e sheh BE-ja deklaratën e Kurtit se qëllimi i tij është bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, zëdhënësi i Borrelit u përgjigj se ishte një pyetje shumë hipotetike për një “skenar shumë hipotetik”.

Megjithatë, Stano theksoi se “liderët e 27 evropianëve presin që liderët në Ballkanin Perëndimor të jenë liderë në angazhim konstruktiv dhe deklarata dhe veprime të përgjegjshme që çojnë në forcimin e pajtimit, bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe jo anasjelltas. përreth.”

Ai pretendoi disa dite me pare se i është ndaluar hyrja në Kosovë për të marrë pjesë në një ceremoni fetare në Manastirin e Deçanit.