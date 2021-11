“Shqipëria vite larg Kosovës”/ Meta: I vendosur të kundërshtoj ndryshimin e kufijve në Ballkan

Për presidentin Meta Shqipëria për fat te keq është vite larg Kosovës sa i perket procesit te administrimit te zgjedhjeve, sundimit te ligjit dhe ritmit te zhvillimit ekonomik. Në një intervistë A TV në emisionin “CONTEX”, Meta u shpreh se Shqipëria duhet të heqë dorë nga arroganca për t’u bërë kujdestar i Kosovës.





Ai sërish ka përmendur nismën “Balkan i Hapur” ku sipas tij e dëmton Kosovën dhe është jashtë bashkëpunimit me BE-në.

Shqipëria per fat te keq është vite larg Kosovës sa i përket procesit te administrimit te zgjedhjeve, sundimit te ligjit dhe ritmit te zhvillimit ekonomik. Ne ketë aspekt Shqipëria nuk mund t’i japë leksione Kosovës. Sikundër Shqipëria duhet të heq dorë nga arroganca për t’u bërë kujdestar i Kosovës, dhe këtu përjashtoj Presidentin e Republikës. Shqipëria ka të drejte që të nxisë bashkëpunimin me Kosovën dhe jo të jetë arrogante me të. Nuk jam politikan i retorikes por i vendimeve dhe akteve te forta. Kam qene, jam dhe do te mbetem kundërshtar i vendosur i ndryshimit te kufijve ne Ballkan. Për fat te keq legjitimitetin e shtetit të Kosovës me shumë e kemi vene ne shqiptarët në pikëpyetje, sesa ndërkombëtaret. Fakti që Kosova ka njohje nga vendet më të mëdha të botës dhe nga Amerika, si dhe thirrja e Presidentit Bush që paralajmëroj njohjen e shtetit të Kosovës që nga Tirana, ishte sinjal që ne jemi vende që duam rrugën europiane.Kur Kryeministri i Shqipërisë shprehet se në të ardhmen do kemi një President të përbashkët a e ndihmon një deklarate e tillë shtetin e Kosovës kur kjo bëhet nga një Kryeministër shqiptar! Të kesh një Kryeministër do të thotë të jesh një shtet, siç është dhe iniciativa e pa nevojshme Ballkani i Hapur dhe është në dëmtimin e shteti të Kosovës, dhe kjo iniciativë është jashtë bashkëpunimit me Bashkimin Europian. Ne si Shqipëri nuk duhet t’ia bëjmë të vështirë rrugën Kosovës drejt proceseve integruese. Ndaj cdo pengese artificiale që vjen nga individ të caktuar ne nuk duhet t’i mbështesim. Ne duhet ti qëndrojmë besnik Bashkimit Europian dhe të mos shmangemi nga kjo, nëse ne i shmangemi Bashkimit Europian do minojmë demokracinë. Kjo është e vetmja rrugë që ndihmon vendin tonë dhe rajonin.”- u shpreh ai.