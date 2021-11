“11 dhjetori, ditëlindja e dytë e PD!”, Berisha: Asnjëri nuk ka përfaqësuar më shumë se unë shqiptarët/ Ne do vijmë në pushtet duke i bërë thirrje idealeve për…

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka zhvilluar ditën e sotme takim me demokratët në Kuçovë.Gjatë fjalës së tij Berisha reagoi me akuza ndaj kryeministrit Edi Rama dhe kreut të PD Lulzim Basha për të cilin u shpreh se është ‘peng’ i kryeministrit.





Po ashtu ish-kryeministri u shpreh se kryeministri Rama do të përfundojë me shoqatën Basha-Bardhi.

“Asnjëri nuk ka përfaqësuar më shumë se unë shqiptarët dhe asnjëri nuk është votuar më shumë se Sali Berisha në këto 30 vite. Qëndrimi im i zuri në befasi Xhorxh Soros dhe Edi Ramën sepse nuk e llogaritën betejën time për dinjitetin, ndaj ndërmorën kërcënime për të cilat nuk kisha asnjë impresion. Së fundmi kërkuan që të dal nga parlamenti, pro mund të pranoja unë të shkelmoj sovranitetin e vendit tim, kurrën e kurrës. Autor u bë Lulzim pengu i cili i kapur me dosjen muzinë shkelmoi mbi sovranitetin e PD, të vendit dhe natyrisht kjo pjesë është e imja aq sa është edhe e juaja. Kur unë nisa këtë betejë kisha 8 vite që s’kisha bërë asnjë takim me demokratë dhe demokrate. Kërkoj ndjesë që ato 8 vite mbështeta kryetarin me qëllimin e mirë që PD të kthehej në pushtet. Betejën time e nisa dhe erdha tek ju me bindjen se ju jeni njerëzit e idealeve dhe lirisë dhe se për ju dinjiteti njerëzor ka rëndësi të madhe”, tha Berisha.

I ndalur tek Kuvendi Kombëtar thirrur me 11 dhjetor, Berisha e cilësoi si një nga ngjarjet më të rëndësishme, duke u shprehur se 11 dhjetori është ditëlindja e dytë e Partisë Demokratike.

“Mijëra prej jush firmosët formularin për të thirrur Kuvendin Kombëtar, ky është rast i vetëm. Kur lirinë e marrin qytetarët firmosen jo 2 mijë, por pothuajse rreth 5 mijë. Të tjerë vijojnë të firmosin. 11 dhjetori shënon një nga ngjarjet më të mëdha historike. 11 dhjetori është ditëlindja e dytë e PD, ku ne do festojmë duke rikthyer pushtetin tek ju. Këtë ne nuk e pranojmë kurrë. Ne do të rikthejmë vlerat, pronën dhe do bëjmë gjithçka për korrigjimin e pasojave të krijuara nga ligjet e mëparshme.

Ftoj çdo delegat të Kuvendit të vijë të firmosë aty historinë e re të pluralizmit, PD të rithemeluar. Ftoj çdo demokrat të braktisë anti-kuvendin e datës 18, mbledhjen e krimit Basha-Bardhi në një akt të turpshëm. Të gjithë e patë si e mblodhi kryesinë. Synojnë të sfidojnë pluralizmin. Ramiz Alia u përpoq, por nuk shkoi në realizimin e saj, kurse Rama do të përfundojë me shoqatën Basha-Bardhi. Rikujtoj edhe njëherë Ramën kur erdhi në pushtet duke i bërë thirrje të gjithë qelbësirave të bashkohen kundër Berishës. Ne do vijmë në pushtet duke i bërë thirrje idealeve për të hedhur në koshin e plehrave, Edi Ramën , peng Bashën”, tha më tej ish-kryeministri.