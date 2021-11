Bullgaria vë sërish veton për Maqedoninë e Veriut: Të ndahet procesi për Shqipërinë

Bullgaria e ka konfirmuar edhe nje here veton e saj për negociatat e anëtarësimit të Maqedonise se Veriut me Bashkimin Evropian.





Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme te shtetit bullgar thuhet se Maqedonia e Veriut nuk mund te beje perpara ne kete proces sepse sipas tyre ende duhet të përmbushë kriteret.

“Fatkeqësisht, Republika e Maqedonisë së Veriut ende nuk i përmbush kriteret për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare”, tha pas takimit ambasadori i Bullgarisë në BE, Rumen Aleksandrov.

Ai shtoi se Shqipëria duhet të vlerësohet e pavarur nga Maqedonia e Veriut, bazuar në arritjet e saj.

Aktualisht, procesi i dy shteteve është i lidhur së bashku dhe vetoja e Sofjes ndaj Shkupit bllokon fillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE edhe me Shqipërinë.

Aleksandrov gjithashtu vuri në dukje se Bullgaria ka propozuar disa opsione për tejkalimin e çështjeve me Maqedoninë e Veriut lidhur me të drejtat e njerëzve me kombësi bullgare, si dhe me zbatimin e traktatit të miqësisë të nënshkruar mes dy shteteve.

“Partnerët tanë në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet të bëjnë angazhime specifike detyruese, një pjesë e të cilave të përmbushet në afat të shkurtër dhe pjesa tjetër të përfshihet në kërkesat e kornizës së ardhshme të negociatave. Derisa kjo të ndodhë, nuk mund të pritet përparim në procesin e zgjerimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut”, tha Aleksandrov.

Aktualisht, përparimi i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë ka ngecur për shkak të vetos së Bullgarisë për fillimin e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut, e imponuar kur qeveria e mëparshme bullgare u përpoq të hiqte lëshime nga Shkupi për çështjet dypalëshe gjuhësore dhe historike.