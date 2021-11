E rëndë në Itali/ 51-vjeçarja shqiptare godet për vdekje me thikë pronarin, tentoi ta ngacmonte seksualisht

Një shqiptare 51-vjeçare e identifikuar si Mide Andreu ka vrarë me thikë kuzhine një italian 68-vjeçar pasi ky i fundit e ngacmonte vazhdimisht.





Mide Andreu , 51 vjeçe me origjinë shqiptare, e martuar me fëmijë, kishte tre vjet që pastronte shtëpinë e Antonio Amicucci-t një herë në javë. Ditën e djeshme, nga sa do t’u kishte thënë karabinierëve, 68-vjeçari do të ishte përpjekur të shtrinte dorën. Ka pasur një sherr dhe 51-vjeçarja ka rrëmbyer një thikë kuzhine dhe ka goditur disa herë Amicuccin në gjoks. Më pas, e përlotur, ajo vrapoi te fqinji, duke i thënë se e kishte goditur me thikë dhe duke kërkuar ndihmë. Edhe pensionisti, ende i vetëdijshëm, bëri thirrje për ndihmë.

Zjarrfikësit kanë ndërhyrë në vend dhe janë futur në banesë së bashku me karabinierët dhe 118. Ekipet e shpëtimit kanë tentuar të shpëtojnë burrin, por nuk ka pasur asgjë për të bërë.

Viktima dhe dënimet për ngacmim dhe përndjekje

Amicucci jetonte në një apartament në katin e dytë të banesës publike në via Andoardi me qenin e tij, një bari Maremma. Me origjinë nga Ortona, në Abruzzo, ai mbërriti në Novara në vitet shtatëdhjetë me gruan e tij. Megjithatë, rreth viteve 2000, të dy ishin ndarë dhe që atëherë Amicucci kishte mbledhur një sërë ankesash për ngacmime dhe përndjekje kundër ish-it dhe vajzës së saj, madje duke përfunduar në burg për një periudhë. Pasi u kthye përkohësisht në Ortona, ai u arrestua edhe atje për plagosje dhe kërcënime. Prej disa vitesh ai jetonte në shtëpinë në via Andoardi, nga e cila rrallë dilte për shkak të disa problemeve shëndetësore.

Hetimet dhe burgu

Karabinierët së bashku me prokurorin Giovanni Castellani dëgjuan për një kohë të gjatë punëtoren e shtëpisë, për të kuptuar saktësisht se çfarë kishte ndodhur. Pas vrasjes, Mide Andreu ka rrëfyer menjëherë: sipas asaj që deklaroi prokurori Giuseppe Ferrando, gruaja ka vepruar gjatë një diskutimi, kur Amicucci ka tentuar ta ngacmojë, duke e kapur një thikë dhe duke e goditur disa herë. Disa goditje ishin sipërfaqësore, por të tjera arritën në organet vitale. Do të jetë autopsia për të përcaktuar se sa dhe cilat goditje e vranë pensionistin. Ndërkohë punonjësja e shtëpisë u transferua në burgun e Vercellit me akuzën e vrasjes së rëndë me dashje.