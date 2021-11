“Kriza në PD s’ka të bëjë me mua”, Berisha: U përpoq ta paraqiste krizën si problem timin/ Nuk mund të jeni anëtarë të shoqatës Basha-Bardhi

Ish-kryeministri Sali Berisha është ndalur me “Foltoren” e tij në një takim me demokratët në Kuçovë. Gjatë fjalës së tij ai ka akuzuar qeverinë se ka rrënuar vendin duke e futur në borxhe.





Ai sërish ka si përsëritur akuzat ndaj kryedemokratit Basha për të cilin tha se u përpoq ta paraqiste krizën në PD si një problem të tij. Ai mohoi kategorikisht një gjë të tillë duke i kërkuar sërish anëtarëve të Kryesisë të japin dorëheqjen.

“Në këto 8 vite çdo qytetar shqiptar është zhytur në borxh 5 herë më shumë se sa në 8 vitet para këtyre. Borxhi publik në 8 vite para këtyrë u arrit nga 58.4% në 62.6%. Ndërsa në këto 8 vite nga 62.6% afrohet në 100%. Ku shkuan këto para? Këto miliarda euro që u morën borxh, plus taksat tuaja, çfarë u bë me këto? U përfuduan 32km autostradë, po kaq km rrugë për të cilat financimet dhe projektet ishin të gatshme. U shtruan pllaka nëpër sheshet e qyteteve. U vodhën miliarda. Sepse ndërtohet 1 km rrugë me 20-22 mln euro, kundrejt 2.1 mln ishte kostoja e ndërtimit të By Pass-it të Fierit sepse ndërtohej nga bankat europiane. Ku shkuan këto para? Vetëm 7 km rrugë nga tuneli i Krrabës e deri në Farkë, pa tunel, pa shkëmb, kushtuan psa e gjithë rruga tjtër përfshirë edhe tunelin. Por së shpejti arbitrazhi ndërkombëtar po për këtë rrugë do gjobisë Shqipërinë dhjetëra milionë euro. Këto para i paguajnë qytetarët me taksat e tyre, ministrat nuk paguajnë gjë. Të marrësh një borxh të tillë do të thotë të rrënosh të ardhmen e qytetarëve. U përedor për koncesionet e klientelës në mënyrë të paimagjinueshme. Pasi kishin blerë aparaturat më moderne për sterilizimin, do jepej koncesioni me 100 mln euro një muratori për të garantuar sterilizimin së bashku me aparaturën e blerë me taksat tuajha. Tenderët sekretë u rritën me 15 herë krahasuar me para 2013. Me të gjitha këto, meburgosjet, shkatërrimet e dhjetëra mijëra banesave që ishin për t’u legalizuar dhe biznesneve, Edi Rama planifikoi spastrimin etnik të shqiptarëve nga Shqipëria. 520 mijë shqiptarë u larguan vitet e fundit. Droga dhe krimi u bënë ligji i vendit. 1 vit më parë Parlamenti miratoi 8 ligje për klanet e botës së krimit. Ccafarë bëri opozita? E udhëhequr ng peng Basha ajo kaloi nga disfata në disfatë. Jeni dëshmitarë se si ka marrë vendime pa pyetur asnjë, se si e ka emëruar Kryesinë e partisë. I ftoj edhe njëherë të japin dorëheqjen për dinjitetin e tyre. Ju nuk mund të jeni anëtarë të shoqatës Basha-Bardhi. PD pësoi krizë të thellë. Kryetari pasi ishte angazhuar me akte të turpshme u hodh në vendime duke shkelmuar sovranitetin e PD. U përpoq ta paraqiste krizën si problem timin. Kriza s’ka të bëjë me mua. Kurrë se kisha imagjinuar që një ditë do të hidhja në gjyq Sekretarin e Shtetit”- tha ai.