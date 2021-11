Kurti: Bashkëpunimi do të forcojë shtetet tona. Lidhshmëria janë gjuhësore, kulturore janë nyje të forta historike

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama u shpreh se marrëveshjet ne nënshkruara ditën e sotme mes dy qeverive do të forcojnë më shumë dy shtetet.





Kurti shtoi se marrëveshje si këto sot do mundësojnë që vizionet ti përkthejmë në veprime konkrete.

“Mbledhja e sotme është një hap i madh. Nëpërmjet marrëveshjeve të nënshkruara do të rrisim edhe më tej bashkëpunimi për më shumë mirëqenie zhvillim për shqiptarët në të dy anët e kufirit. Marrëveshjet janë me rëndësi ekonomike e kulturore. Bashkëpunimi do të forcojmë marrëdhëniet tona. Marrëveshjet janë në horizontin e integrimit europian. Marrëveshje si këto sot do mundësojnë që vizionet ti përkthejmë në veprime konkrete. Gjithashtu gjatë ditës së sotme do të diskutojmë për veprime konkrete për të vlerësuar bashkëpunimin ekonomik të deritanishëm. Lidhshmëria janë gjuhësore, kulturore janë nyje të forta historike”, tha Kurti.