“Ne do të punojmë së bashku për ëndrrën tuaj”/ Lukashenko viziton për herë të parë emigrantët në kufirin Bjellorusi-Poloni

Pa një fund në horizont për krizën disa javore në kufirin lindor të Bashkimit Evropian. Udhëheqësi bjellorus Alexander Lukashenko u ka thënë azilkërkuesve se vendi i tij nuk do t’i ndalojë ata të tentojnë të kalojnë në Bashkimin Europian.





Duke iu drejtuar një grupi të premten, shfaqja e tij e parë publike në kufi që nga fillimi i krizës, Lukashenko takoi azilkërkuesit dhe refugjatët në një magazinë të kthyer në një strehë dhe u tha atyre se ishin të lirë të shkonin në perëndim ose të shkonin në shtëpi sipas dëshirës.

Një adoleshente irakiane i tha Lukashenkos se nuk mund të kthehej në shtëpi dhe shpresonte të vazhdonte në Evropë.

“Ne nuk do të shpresojmë vetëm,” u përgjigj Lukashenko. “Ne do të punojmë së bashku për ëndrrën tuaj.”

Lukashenko tha se askush nuk do të detyrohej.

“Nëse doni të shkoni në perëndim, ne nuk do t’ju ndalojmë, nuk do t’ju mbytim, nuk do t’ju rrahim,” tha ai ndërsa qindra duartrokitën. “Varet nga ju. Kaloni. Shko.”

Ai shtoi, “Ne nuk do t’ju ndalojmë në asnjë rrethanë, nuk do t’ju lidhim duart dhe do t’ju ngarkojmë në aeroplanë për t’ju dërguar në shtëpi nëse nuk e dëshironi këtë.”

Mijëra refugjatë dhe azilkërkues janë bllokuar mes Bjellorusisë dhe Polonisë, në atë që BE-ja ka thënë se është një krizë e krijuar nga Minsku duke shpërndarë viza bjelloruse në Lindjen e Mesme, duke i fluturuar brenda dhe duke i shtyrë përtej kufirit.

Lukashenko tha se ishte BE ajo që provokoi qëllimisht një krizë humanitare që duhej zgjidhur.

Të premten, ai u tha azilkërkuesve se nuk do të luante politikë me fatin e tyre.