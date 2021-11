Rama: Me protokollin nuk negociohet, me diktatorin po. Kurti: T’i kalojmë kufijtë hapësinor

Edi Rama në mbyllje të mbledhjes së përbashkët mes dy qeverive, asaj shqiptare dhe asaj të Kosovës, theksoi se kishte marrë një ‘vërejtje’ me shkrim nga protokolli, ku e kujtonte se ishin vonë me orën.





Ai tha se ndryshimi mes protokollit dhe diktatorit është se me këtë të fundit negociohet.

“Thotë një fjalë që kush është ndryshimi midis diktatorëve dhe shefave të protokollit. Me diktatorët edhe negociohet. Mora këtë pusullën nga protokolli dhe më thanë të që nxitojmë se jemi prapa me orën. S’po zgjatem. Jam i bindur që nëse do të kemi një vullnet që nuk na mungon, por edhe organizmin e ri me sekretariatin që sot kemi miratuar në funksion të plotë. Dhe nëse ministrat nga të dy anët, do të jenë të hapur dhe të angazhuar për të bashkëpunuar me sekretariatin, do të kemi këto rezultate dhe jo me vonesa. Albin të takon që ta mbyllësh këtë pjesë të ditës së sotme.

Ndërkohë, Kurti e mbylli fjalën e tij me falënderime, ndërsa theksoi se duhet të kalohen kufijtë hapësinor për zbatuar këto marrëveshje.

“Ju faleminderit kryeministër Rama, anëtarëve të kabinetit qeveritar suaj. Le t’i tejkalojmë këta kufijtë hapësinor sa më shumë dhe sa më shpesh duke vajtur e ardhur te njëri-tjetri. Le të mos i kalojmë kufijtë kohor për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Koha jonë si udhëheqës të institucioneve nuk është e jona, por koha e shtetit që mbahet me tatimet dhe taksat e qytetarëve dhe mirëmbahet nga qeveritë tona të drejta. Nga priftë e mbara.”, tha Kurti.