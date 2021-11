Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga vranësira të cilat do të sjellin reshje shiu në të gjithë territorin. Zonat perëndimore do të kenë intensitet më të lartë të reshjeve.





Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë rënie të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore, nga 02°C në 11°C, në zonat e ulëta nga 09°C në 19°C dhe në zonat bregdetare nga 12°C në 20°C.

Era do të fryjë në drejtim Jugor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 5 ballë.