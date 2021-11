Flet dëshmitari që i mbijetoi sulmit në Gllogjan: Një person i maskuar hapi zjarri me kallash, ndodhi shpejt!

Një prej të mbijetuarve, që është bërë dëshmitar i ngjarjes së rëndë në Gllogjan të Deçanit, ka rrëfyer detaje të asaj çka ndodhi mbrëmë.





Sipas dëshmitarit, ka qenë një person i maskuar që i doli para autobusit me nxënës dhe hapi zjarr me kallashnikov.

“Ishim duke ikur me autobus. Edhe na ka dalë para një person i maskuar me kallash në dorë edhe ka filluar me gjuajtur drejt nesh. Gjithçka ka ndodhur shumë shpejt,”, rrëfeu i mbijetuarit, i cili kishte qenë i ulur në ndenjëset e para të autobusit.

Nga sulmi humbën jetën shoferi dhe dy nxënës.