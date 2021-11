Prishja e pallateve në Kombinat, gjykata: Aktekspertizat dhe vendimet e Këshillit Bashkiak brenda ligjit

Gjykata Administrative i jep të drejtë Bashkisë së Tiranës për prishjen e pallateve të dëmtuara nga tërmeti në Kombinat. Në vendimin e zbardhur prej saj, gjykata ka vlerësuar si të drejta ekspertizat e kryera mbi pallatet e dëmtuara si në Rr. “Llazi Miho” në Njësisë Administrative Nr. 6, si dhe vendimet e marra nga ana e Këshillit Bashkiak pas zhvillimit edhe të dëgjesave.





Gjykata çmon se vendimi i Këshillit Bashkiak Nr. 111 i marrë më datë 28.09.2020 për miratimin e prishjes së detyruar nuk bie në kundërshtim me VKM nr. 887, datë 24.12.2019 duke rrëzuar në këtë mënyrë edhe pretendimet e PD-së dhe të LSI-së të cilat tentuan bllokimin e projektit të rindërtimit duke organizuar protesta të vazhdueshme me anëtarët e tyre.

“Këshilli Bashkiak, në zbatim të nenit 35 të aktit normativ nr. 9/2019, ka miratuar prishjen e detyruar të pallatit nr. 159 dhe në kuptim të nenit 64/b të ligjit nr. 139/2015, ka ngarkuar Kryetarin e Bashkisë për zbatimin e këtij vendimi sipas parashikimeve të VKM nr. 887/2019”, thuhet në vendimin e gjykatës.

Gjykata e ka cilësuar si të drejtë vendimin e marrë nga Këshilli Bashkiak, pasi ai është nxjerrë në përputhje me ligjin dhe brenda kompetencave. “Gjykata çmon se vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 111, datë 28.09.2020 është nxjerrë në përputhje me ligjin, ai nuk është një akt absolutisht i pavlefshëm dhe nuk mund të konstatohet si i tillë. Kërkesë padia për këtë pjesë është e pabazuar dhe duhet rrëzuar. Në lidhje me pretendimin e paditësit se akti është nxjerrë në kundërshtim me parashikimet e ligjit material, të dhënat e dokumenteve si ekspertizën e shoqërisë se kontraktuar, oponencën teknike të Institutit të Ndërtimit etj., Gjykata vlerëson ta konsiderojë të papranueshëm”, thuhet në vendimin e zbardhur të gjykatës.