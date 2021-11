Rama kujton takimin me Papa Franceskun: Zaho ndodhej ende në barkun e nënës kur Ati i shenjtë na priti për herë të parë

Teksa sot shënojnë 30 vite nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, Vatikanit, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që t’i bashkohet një ceremonie në kuadër të kësaj dite që po mbahet në Romë, bashkë me familjen e tij.





Kreu i qeverisë, i shoqëruar nga gruaja, Linda Rama dhe djali i tij i vogël, Zaho, kanë takuar nga afër Kardinalin Ernest Troshani dhe të tjerë personazhe të rëndësishme të Selisë së Shenjtë. Ka qenë Kardinali ai që ka nisur fjalën i pari në këtë ceremoni, ndërsa uroi që të gjithë shqiptarët të bekohen nga një rreze nga qielli dhe një varg engjëjsh.

“Në emër të Zotit ju falënderoj që keni ardhur këtu, në këtë ditë të bukur për të shtuar dritët e horizontit shqiptar, në triumfin e lirisë. Në këtë moment uroj që të gjithë që jemi këtu, një rreze nga qelli dhe një varg engjëjve të vijnë për të na bekuar të gjithëve, popullin shqiptar. dhe këtë shqiponjë. të jetë ky urimi për të gjithë njerëzit që të jetojnë në paqe dhe të gëzojnë paqen.”, tha kardinali Ernest Troshani.

Ndërkohë, kryeministri Rama kujtoi takimin e tij me Papa Franceskun kur bashkëshortja e tij ishte shtatzënë me Zahon, ndërsa shtoi se ai takim do të mbetet në kujtesën e tij.

Mes të tjerash Rama nënvizoi disa prej vlerave të shqiptarëve, siç është edhe bashkëjetesa fetare. Po ashtu, Rama shtoi se Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që i hapi derën qytetarëve afganë.

“Shumë i nderuar eminencë, zonja dhe zotërinj, ambasadorë, të nderuar pjesëmarrës, jam i nderuar që gjendem në këto vende, në qytetin e përjetshëm, Mater et magistra ku Papa Francesku do të më priste për herë të dytë me bashkëshorten time Lindën dhe djalin tim Zaho, i cili ndodhej ende në barkun e nënës së tij, kur Ati i shenjtë na priti për herë të parë. Do të mbetet ende i paprekur në kujtesën time hiri i atij takimi i pasuar nga vizata e shenjtërisë së tij në Shqipërisë. Më kujtohet se ai u prit nga një dashuri e pamasë nga mijëra e mijëra shqiptarë, katolikë, myslimanë, ortodoks, të cilët ishin mbledhur në sheshin Nënë Tereza, në tokën e vëllazërisë fetare, siç ai vetë e përkufizoi në at rast. Mbreti David thotë në një nga këngët e tij; “ja sa e bukur dhe e ëmbël është që vëllezërit të jetojnë së bashku. Është si ai vaji i çmuar i derdhur mbi kokë që vihet mbi mjekrën e Aronit dhe zbret në mjekrën e tij”. Kisha Katolike prej shekujsh bën vepra vëllazërie në vendin tonë. kjo është një arsye për t’i qenë mirënjohës.

E kam të vështirë të shpreh siç duhet mirënjohje kundrejt Kishës dhe katolikëve, shqiptarë apo të huaj qofshin që bëjnë kaq shumë për të përmirësuar jetën e më nevojtarëve. Por sot më shumë se kurrë, në prani të Shkëlqesisë së tij, do të doja t’ju falënderoja për këtë vëllazëri, që bashkon Selinë e Shenjtë me Republikën e Shqipërisë, 30 vite më parë u lidhën marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve. Shqipëria është ndër vendet e para që ua hapi dyert e veta mijëra afganëve. Ne se refuzuam thirrjen për ndihmë, por u përpoqën që të ndajmë me ta gjithçka mundeshim, siç bëmë me hebrenjtë. U bëmë vendi në Europë me më shumë hebrenj. Për ne është e rëndësishëm jo vetëm t’i mirëpresim ata që ndodhen në udhëkryq mes jetës dhe vdekjes, si njerëz të familjes. Me Kishën Katolike, me shumë vepra të tjera ndihme, ne ecim duke i shtrënguar dorën njëri-tjetrit. Këto projekte iu drejtohen brezave tanë të rinj, që të mësojnë respektin për të tjerët. ne nuk do të ndalemi. Para se ta mbyll, do të doja të falënderoja shkëlqesinë e tij dhe gjithë diplomacinë, për t’i dhënë jetë marrëdhënies mes Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë. e dimë se kjo marrëdhënie u ndërpre në mënyrë brutale prej një regjimi, që mbi të gjitha i bëri të keqen më ekstreme katolikëve dhe atyre që ndiqnin këtë fe. në këtë festë të 3-fishtë, të 150 vjetorit të lindjes së Franceskanit At Gjergj Fishta, dhe në prani të kaq shumë të ftuarve të shquar, ndihme i nderuar që mund t’ju jap dekoratën më të lartë që një kryeministër ka dhënë, titullin e kordonit të madh me yll për mirënjohjen publike të modeluar me ngjyrat kombëtare dhe armët e Skënderbeut”, tha Rama.