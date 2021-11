U arrestua nga SPAK, ish-kryebashkiaku i Lushnjës ankimon në ‘Kushtetuese’ shkarkimin nga detyra, kërkon të rimarrë postin

Në datën 21 dhjetor është caktuar seanca në Gjykatën Kushtetuese ku do shqyrtohet kërkesa për shkarkimin nga detyra e kryebashkiakut të Lushnjës, Fatos Tushe. Ky i fundit u arrestua për korrupsion me tenderin me vlerë 24 milionë lekë për rehabilitimin e kanaleve vaditës në Lushnjë.





Tushe ankimoi në Gjykatë Kushtetuese shkarkimin nga detyra. Ndonëse prej muajsh tashmë, ish-kryebashkiaku i Lushnjës është në qelitë e paraburgimi i akuzuar për korrupsion, ai vijon ta konsiderojë vetën të pafajshëm.

Madje ai i është drejtuar dyerve të Gjykatës Kushtetuese për të rimarrë mandatin e të zgjedhurit vendor. Kujtojmë se ai shkarkua në 6 korrik nga posti që mbante.