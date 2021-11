Varianti i ri afrikan i Covid-19 “tremb” Johnson/ Nga maska e detyrueshme tek testi PCR, ja cilat janë masat e ashpra të miratuara sot

Boris Johnson ka njoftuar masa të reja për të frenuar përhapjen e koronavirusit, duke përfshirë maska ​​​​të detyrueshme në dyqane dhe teste PCR për udhëtarët që hyjnë në Angli pasi dy raste të variantit Omicron u zbuluan në vend. Mes shqetësimit global në rritje për Omicron, i quajtur si një “variant shqetësimi” nga Organizata Botërore e Shëndetësisë të Premten, kryeministri përcaktoi një sërë hapash që Mbretëria e Bashkuar po ndërmerr për të maksimizuar mbrojtjen e saj kundër Covid-19.





Duke folur në një konferencë për shtyp në Downing Street, Johnson tha se kujtdo që arrin në Angli do t’i kërkohet të bëjë një test PCR për Covid-19 në ditën e dytë dhe duhet të izolohet derisa të japë një test negativ. Rregullat për mbulimin e fytyrës në dyqane dhe në transportin publik në Angli gjithashtu do të shtrëngohen, tha ai.

Kontaktet e të gjitha rasteve të konfirmuara të personave të infektuar me variantin Omicron në Angli do të duhet të izolohen për 10 ditë. Zyrtarët shëndetësorë po shqyrtojnë gjithashtu rastin për zgjerimin e aksesit në programin e vaksinës përforcuese, shtoi ai.

Masat do të rishikohen brenda tre javësh.

Omicron është potencialisht më ngjitës se variantet e mëparshme, megjithëse ekspertët nuk e dinë ende nëse do të shkaktojë sëmundje më të rënda. Johnson paralajmëroi se mund të zvogëlojë efektivitetin e vaksinave, pasi ai njoftoi një forcimin e rregullave të Anglisë pasi u identifikuan dy raste në Nottingham dhe Brentwood në Essex. Në një përpjekje për të ngadalësuar përhapjen, Johnson njoftoi masat “të përkohshme dhe paraprake” që do të rishikohen në tre javë, së bashku me një zgjerim të fushatës përforcuese të vaksinave.

Johnson tha se ai mbeti i bindur se këto Krishtlindje “do të jenë dukshëm më të mira se Krishtlindjet e kaluara”.

I pyetur për perspektivën e festimeve të këtij viti, kryeministri tha: “Ne vazhdojmë të jemi në një pozicion të fortë kryesisht falë shpejtësisë së përhapjes së vaksinës, një tjetër prezantimi përforcues dhe mendoj se do të qëndroj me formulën I’ e kam përdorur më parë, gjë që është shumë i sigurt deri në absolutisht i sigurt se këto Krishtlindje do të jenë dukshëm më të mira se Krishtlindjet e kaluara.”

Masat e shpallura nuk janë në përputhje me planin B të qeverisë , i cili përfshin këshilla për të punuar nga shtëpia dhe përdorimin e pasaportave të vaksinës.