Deputeti Salianji reagon për projektin e Rrugës së Arbërit: U bllokua që ditën e parë/ 3 herë më shumë se tenderimi fillestar dhe dhjetëra qytetarë qëndrojnë mes borës e ngricës

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji ka reaguar pas bllokimit të Rrugës së Arbrit ditën që u inaugurua nga kryeministri Edi Rama. Me një reagim në Facebook Salianji shkruan se Rruga e Arbrit bllokohet që ditën e parë duke çarë daullet e qeverise.





Më tej ai shton se dhjetra qytetarë qendrojnë mes borës dhe ngricës ndërkohë që e verteta është qe në 8 vite Rama nuk ka përfunduar asnjë rrugë të vetme.

“Propoganda dhe injektimi i të pavërtetave metoda e Ramës për të mbuluar dështimet! Me shume se 330 miliard lek përveç TVSh thuajse 3 herë më shumë se tenderimi fillestar, 5 muaj para përfundimit të punimeve që me siguri sdihet sa do zgjasë Rruga e Arbrit bllokohet që ditën e parë duke çarë daullet e qeverise! Dhjetra qytetarë qendrojnë mes borës dhe ngricës ndërkohë që e verteta është qe në 8 vite Rama nuk ka përfunduar asnjë rrugë të vetme!”- shkruan Salianji.