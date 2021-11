Horoskopi i datës 29 Nëntor 2021

Dikush që e njihni mirë mund t’ju thotë një gjë, ndërsa intuita juaj ju thotë një tjetër. Do të ndiheni të inkurajuar për të kërkuar një marrëdhënie të bazuar në një këndvështrim më shpirtëror se disa nga ato të mëparshmet në të cilat keni qenë të përfshirë.

Ndjenjat janë shumë të gjalla sot dhe incidentet nga e kaluara mund të ndikojnë në mënyrën se si i shikoni ngjarjet aktuale. Nëse shpresoni të takoni atë person të veçantë, atëherë provoni të merrni pjesë në një diskutim, një debat ose një kurs të ri studimi.

Emocionet mund të rriten me energjitë e sotme astrale. Miqtë tuaj mund të përplasen me njëri-tjetrin dhe madje të futen në grindje. Qëndroni jashtë saj! Është më mirë të përqendroheni në trajtimin e problemit dhe të largoni arsyen e tensionit në vend që të përpiqeni ta kontrolloni atë.

Disa njerëz me të cilët kaloni shumë kohë mund të futen në një debat mbi konceptet shpirtërore ose metafizike. Kjo mund t’ju bëjë ju dhe të gjithë të tjerët shumë të parehatshëm. Nuk është koha për të provuar të ndërmjetësoni. Të dyja palët e përfshira janë shumë të lidhura me pikëpamjet e tyre.

Mosmarrëveshjet dhe temperamenti i nxehtë mund të pengojnë përfundimin e një projekti të rëndësishëm. Të gjithë janë shumë të tensionuar për të dëgjuar arsyen. Në vend të kësaj, dëgjoni atë që ata kanë për të thënë dhe veproni në përputhje me rrethanat. Qëndroni objektiv!

Merrni vitaminat tuaja dhe mos e përdorni kafen si stimulues. Bëni një shëtitje të shpejtë për të kthjelluar mendimet dhe për të vënë në lëvizje endorfinat. Fokusohuni më shumë tek çështjet e shëndetit.

Emocionet tuaja mund të turbullojnë intuitën tuaj sot. Ju mund të mos i kuptoni mendimet dhe ndjenjat e të tjerëve siç bëni zakonisht dhe mund të ndiheni në disavantazh. Sot do t’ju duhet të mbështeteni vetëm në logjikë. Intuita është më e dobishme kur kombinohet me intelektin.

Sot mund të ndiheni veçanërisht plot pasion dhe me dëshirën për të kaluar kohë me partnerin. Megjithatë, partneri juaj mund të pengohet nga përgjegjësi të tjera ose mund të mos jetë në humor. Kjo mund të jetë zhgënjyese, por mos u zemëroni. Ju nuk po refuzoheni, megjithëse mund të duket kështu.

Çështjet e vështira do t’ju godasin rëndë në planin personal. Ju mund të përpiqeni të hiqni dorë nga gjërat që ndjeni. Kjo nuk është një mënyrë shumë e shëndetshme për t’u marrë me situatat sentimentale. Me paratë do t’ju duhet të tregoni kujdes.

Aktivitetet romantike nuk do ta pengojnë karrierën tuaj. Në vend të kësaj, ato do ta ndihmojnë atë shumë. Shijimi i momenteve intime tani do t’ju japë qetësi edhe kur puna të bëhet intensive javën e ardhshme. Vetëm sigurohuni që të mos e përzieni biznesin me kënaqësinë.

Kushtojini vëmendje këshillave që ju vijnë nga vëllezërit e motrat ose njerëzit që sillen si vëllezër e motra në jetën tuaj. Këta njerëz ju njohin mirë dhe kanë shumë për të thënë për qëllimin e karrierës suaj. Ata mund të shohin gjëra për punën tuaj që ju nuk jeni në gjendje t’i shihni.

Një temë e madhe për ju sot do të jetë “hapësira personale”. Është e rëndësishme që kur jeni duke punuar, të keni kufij të mirëpërcaktuar – si fizikë ashtu edhe mendorë. Sigurohuni që të tjerët t’i respektojnë këto kufij. Hapësira juaj është e rëndësishme.