“Vaksinat sigurojnë mbrojtje ndaj variantit Omicron”, shefja e EMA-s: Do aprovojmë çdo modifikim të dozave

Shefja ekzekutive e Agjencisë Europiane të Barnave (EMA) ka deklaruar se vaksinat aktuale kundër koronavirusit do të sigurojnë mbrojtjen ndaj variantit të ri Omicron.





Duke folur në Parlamentin Europian, Emer Cooke shprehet se EMA do të aprovojë çdo vaksinë të modifikuar kundër variantit Omicron, por dozat aktuale, sipas saj janë të mjaftueshme.

“Nëse kompanitë do të adaptojnë formulat e vaksinave të tyre kundër variantit Omicron, ne do të duhet t’i miratojmë ato. Nga të dhënat që kemi deri më tani për Omicron vaksinat e autorizuara janë efikase dhe vazhdojnë të shpëtojnë jetën, por dhe të evitojnë rastet e rënda të sëmundjes. Pavarësisht se variant i ri i covid përhapet më shpejt vaksinat që kemi do vazhdojnë të na mbrojnë” – tha Cooke.

EMA e bëri të qartë se ajo do t’i miratojë këto vaksina në momentin që kompanitë do të tregojnë rezultatet e vaksinave të modifikuara.

Ndërkohë afrimi i festave ka futur në ankth miliona europianë ku variant i ri i koronavorusit Omicron duke se ka mbërritur më herët nga c dinim deri tani, pasi Holanda thotë se ka gjetur të infektuar të 11 ditëve më parë.