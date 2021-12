Blera e votave në Dibër/ Deputetja e PD: U konfirmua masakra zgjedhore, dënim i paplotë

Deputetja e Partisë Demokratike Dhurata Çupi Tyli, e ka quajtur të paplotë drejtësinë pasi ditën e sotme. Denis Xholi dhe Albjon Ceku të akuzuar për blerje të votave në Dibër u dënuan me nga 1 vit burg. Me një reagim në Facebook, deputetja shkruan se ajo që ka ndodhur në Dibër është vetëm maja e ajsbergut. Sipas saj çdo gjë ka qenë e orkestruar nga lart dhe me zbatim deri në çdo qelizë ku mund të merrej vota në çdo formë.





“Se e ka vjedhur Rilindja pushtetin, jo vetëm e kam denoncuar gjate fushatës por edhe pas shpalljes së rezultatit. Ditën për diell, rilindasit të angazhuar me cdo formë për të mbajtur pushtetin, blenë vota, blenë vullnetin e lirë, ushtruan presion me heqjen e ndihmës ekonomike apo edhe duke ofruar vende pune të përkohëshme. Kjo që ka ndodhur në Dibër është vetëm maja e ajsbergut. Gjithcka ka qenë e orkestruar nga lart dhe me zbatim deri në cdo qelizë ku mund të merrej vota në cdo formë. Kjo është masakra zgjedhore për të cilën PD kërkon hetim dhe drejtësi të plotë. Për këtë arsye drejtêsia duhet të veprojë që nga organizatorët e kësaj masakre dhe për cdo person të përfshirë në këtë aferë të vjedhjes së vullnetit të shqiptarëve. Drejtësia është e paplotë me dënimin e 2 personave por duhet të shkojë tek i gjithë zinxhiri i vjedhjes së votave të shqiptarëve”- tha ajo.