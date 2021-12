Ngjarjet kryesore astrologjike që do të ndodhin në dhjetor

Tashmë është koha për të kthyer kalendarët tanë në dhjetor, që do të thotë se sezoni i festave ka ardhur zyrtarisht dhe dimri është duke u vendosur për disa muaj të ftohtë në vijim.





Astrologjia e dhjetorit 2021 është e mbushur plot me drama kozmike që mbyllin vitin me një zhurmë – por ajo sjell disa fillime të reja me shkëlqim që lindin gjithashtu një të ardhme emocionuese përpara.

Planetët nuk po humbasin kohë për të lëvizur gjërat këtë muaj, pasi prapavija e Neptunit përfundon më 1 dhjetor dhe një eklips i fuqishëm i hënës së re në Shigjetar arrin majat vetëm pak ditë më vonë – të gjitha këto do të sjellin shumë energji të freskët në rrugën tonë.

Magjia aventureske e sezonit të Shigjetarit do t’i vendosë të gjitha shenjat e zodiakut në një humor festiv gjatë javëve të para të dhjetorit dhe do të na ndihmojë të përqafojmë frymën e festave, veçanërisht kur planeti i zjarrtë Mars t’i bashkohet diellit në mes të muajit të Shigjetarit.

Hëna e plotë në Binjakët më 18 dhjetor do të sjellë emocione në një kulm ndërsa i afrohemi solsticit të dimrit. Sikur të mos ishte mjaft intensive, Afërdita në prapavijë fillon të nesërmen, duke na dërguar në një udhëtim gjashtë javor në thellësi të jetës sonë të dashurisë.

Sapo sezoni i Bricjapit të nisë më 21 dhjetor, ne do të përqafojmë një gjendje mendore më pragmatike dhe më të ndjeshme, duke na ndihmuar të qëndrojmë në tokë gjatë përplasjeve kozmike që do të vijnë.

Të gjitha shenjat e zodiakut duhet të kenë parasysh ngjarjet kryesore astrologjike në dhjetor 2021 , sepse muaji i fundit i vitit është duke mbushur disa ngjarje serioze planetare.