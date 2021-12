Samiti për Demokraci/ Balla bisedë me Dhomën e Përfaqësuesve: Legjislativi, garancia më e fortë e një demokracie

Ka startuar sot Dimensioni Parlamentar i Samitit për Demokraci i iniciuar nga Presidenti i SHBA Joe Biden i cili do të mbahet në datat 9-10 Dhjetor.Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla në një takim virtual të Dhomës së Përfaqësuesve përmes Partneritetit për Demokraci, tha se mesazhi kryesor ishte roli i padiskutueshëm i legjislativit si platformë për diskutimin e çështjeve më të rëndësishme të një kombi dhe vendi ku zëri i njerëzve duhet të dëgjohet.





Në kuadër të Samitit për Demokraci të iniciuar nga Presidenti i SHBA Joe Biden i cili do të mbahet në datat 9-10 Dhjetor, Dhoma e Përfaqësuesve përmes Partneritetit për Demokraci (HDP) startoi sot Dimensionin Parlamentar të Samitit. Në seancën e hapjes mesazhi kryesor ishte roli i padiskutueshëm i legjislativit si platformë për diskutimin e çështjeve më të rëndësishme të një kombi dhe vendi ku zëri i njerëzve duhet të dëgjohet. Pikërisht për këtë arsye legjislativi është një nga garancitë më të forta të një demokracie. Siç me të drejtë e theksoi në fjalën e hapjes edhe Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi “shekulli XXI po përball demokracinë me sfida të rëndësishme gjithandej ku edhe vetë SHBA-të nuk janë imunë ndaj këtyre sulmeve”. Partneriteti ndërmjet parlamenteve është një mënyrë efikase për të mundësuar sundimin e demokracisë përkundrejt rritjes së tendencave autokratike në botë. Samiti për Demokraci do të ndalet në tre çështje kryesore: Mbrojtja e demokracisë nga autoritarizmi; Lufta kundër korrupsionit; Promovimi i respektimit të të drejtave të njeriut”- shkruan ai.