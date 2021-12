Sot mbledhja e Komiteti Teknik të Ekspertëve, a do të ketë rishikim masash?

Mblidhet sot Komiteti Teknik i Ekspertëve ku dhe do të bëjnë një rezyme të situatës së COVID në vend. Shqetësimi i shtuar për variantin OMICRON, pritet që të ketë një ndryshim masash në Europë. Bëhet me dije se komiteti do të mblidhet në orën 14:00. Nuk dihet ende nëse do të kemi masa të reja anti Covid.





Masat që vijojnë të jenë në fuqi:

Ora policore nga 24:00 deri në 06:00 që është sot, do të shkojë në 23:00-06:00.

– Duke filluar nga data 6 Shtator, qytetarët të cilët hyjnë në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare duhet të plotësojnë një nga këto tre kushte:

Të kenë pasaportën e vaksinimit, ku nga data e vaksinimit të plotë të kenë të paktën dy javë. Të kenë testin PCR negativ brenda 72 orëve ose testin e shpejtë të antigenit brenda 48 orëve. Të kenë provë të kalimit të infeksionit Sars-Cov2, të vlefshme deri në 6 muaj pas shërimit.

Këto rregulla janë të vlefshme edhe për ata qytetarë të cilët kalojnë tranzit në Shqipëri.

Fëmijët deri në 6 vjeç nuk i nënshtrohen këtyre rregullave.

– Qytetarët shqiptarë rezidentë në Shqipëri, të cilët kthehen dhe nuk kanë një nga dokumentat e sipërcituara, duhet të vetëizolohen për 10 ditë dhe të informojnë autoritetin shëndetësor për të kryer një test në fund të periudhës së izolimit.