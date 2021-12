Angela Martini dhe Dragos Savulescu prindër për herë të parë, vjen në jetë Kyree

Angela Martini është bërë nënë për herë të parë. Modelja e njohur shqiptare ka surprizuar ndjekësit e saj me lajmin që ka dhënë në Instagram. Modelja dhe bashkëshorti rumun, Dragos Savulescu janë bërë me një djalë, të cilët e kanë pagëzuar me emrin, Kyree.





Modelja zbulon gjithashtu se vogëlushi ka lindur ditën e djeshme me 2 Dhjetor. “Djali ynë Kyree Martini Savulescu, kulmi i dashurisë sonë, lindi dje në 2 dhjetor në 2021, në Dallas, Texas. Jemi me fat që kemi djalin tonë, me ndihmën e një gjesti të mrekullueshëm të një mbartëseje surrogate.

Do i jemi përjetësisht mirënjohës gruas së mrekulleshme që mbajti djalin tonë. Zemrat tona janë plot dashuri dhe lumturi. Mirserdhe në botë Kyree”, shkruan modelja.