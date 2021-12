Halli i radhës “Yaris”

Nga Ylli Manjani





Rrefuzimi për të dëshmuar tregon frikë. Se nga çfarë ka frikë Lulzim Basha të tregojë para drejtësisë rrethanat e një denoncimi krejt të panatyrshëm për një njeri që merret me politike, Ai e di.

Por qartësisht ka frikë!

Ndërkohë si ka mundësi që Luli vijon të mbetet politikani që gjendet rregullisht në dyert e prokurorisë më shumë se çdo politikan tjetër në vend?!

I akuzuar dy herë me akuza konkrete nga drejtësia jonë. Tashmë gjendet i përfshirë edhe histori parash edhe jashtë shteti, USA e Belgjikë.

Përse vetëm ky gjendet gjithmonë në kësi ngjarjes?! Ky që është kundër krimit e oligarkëve medemek…!

Dhe në në fund, kujt i duhet PD më shumë se Lulit për mburojë?! Ndoshta përgjigja e kësaj pyetje sqaron kapjen me thonj që i ka bërë karrikes së kryetarit të PD…! ‍♂️

Në fakt PD ka qenë gjithmonë alibia dhe mburoja e Tij ndaj të gjitha akuzave dhe çështjeve hetimore ndaj tij. Padyshim bashkë me PD edhe Berisha…

PD dhe Berisha e mësuan keq tjetrin duke e mbështetur e mbrojtur në çdo situatë. Ndaj Ai flet me kompetencë për “përdorim të partisë për halle personale”. Ja ka pa hajrin PD.

Dukshëm fare!

Tani i duket se e meriton përjetë mbrojtjen politike.

Çështja është se Ai atë dëshmi para prokurorit belg do ta japë, me hir apo pahir. Në karriken e kryetarit ose jo, atë dëshmi do ta japë me një këmbë. Si Çeço.

Nuk ka asnjë rrugë tjetër.

E këshilloj që kur ta japë të thojë vërtetën se ata nuk i ndahen. Nuk është si Nick Muzini ky rast… Dukshëm është tjetër gjë.

As zonja Kim nuk ka ç’ti bëjë.

Si gjithmonë i çon punët pa alternativa. Ndaj dhe thotë “skisha rrugë tjetër”… Po këtë radhë e ka direkt për bythë të vet.

Ah, ndërkohë do të duhet t’i kërkojë falje edhe Taulantit…

*****

Dhe ne prisnim që ky të na bënte rrotacion!!! Ne paskemi qenë më rrota se vetë rrota!