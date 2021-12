Shifrat e COVID në Itali/ Mbi 15 mijë infektime dhe 43 viktima gjatë 24 orëve të fundit

Në 24 orët e fundit në Itali janë shënuar 15.021 persona të infektuar me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë bën me dije më tej, se për fat të keq, nuk e kanë fituar betejën me virusin 43 qytetarë.





Numri i të shtruarve në spitale është në rritje, ndërsa me 4 në terapi intensive dhe 169 në pavijonet e zakonshme. Sa i përket të shëruarve ato janë 6.685.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Itali janë 232,000 aktualisht pozitivë me Covid. Që nga fillimi i pandemisë totali i rasteve është 5,109,082, vdekjet 134,195.