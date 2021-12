Aktori Bes Kallaku ka bërë humor lidhur me debatin për Kuvendet e PD-së më 11 dhe 18 dhjetor. Në emisionin humoristic “Kosherja” që transmetohet në ABC News, “Gjini” thotë se ndryshimi midis Berishës dhe Bashës është ky. “Berisha del me pi kafe e bën miting. Basha thërret miting e s’i vjen kush as për kafe”, thotë Kallaku. Për më shumë ndiqni videon.