Aksident me pasojë vdekjen në Kavajë/ Makina përplas motorin, ndërron jetë 66-vjeçari

Një aksident me vdekje është shënuar mëngjesin e kësaj të marte në zonën e Kavajës. Një makinë me drejtues shtetasin R.H. ka përplasur një motor me të cilin udhëtonte 66-vjeçari me iniciale S.G.





Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i motorit. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 09:40 në autostradë pranë zonës së quajtur “Bishti i Zhurit”.

Njoftimi i policisë:

Me datë 07.12.2021, rreth orës 09:40, në autostradë, në vendin e quajtur “Bishti i Zhurit”, mjeti me drejtues shtetasin R. H., ka aksidentuar motomjetin me drejtues shtetasin S. G., 66 vjeç.

Si pasojë e aksidentit, shtetasi S. G., ka humbur jetën në vendngjarje.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.