Alibeaj pas deklaratës së Esobar: Berisha dhe kushdo që kishte dyshime, mori përgjigje nga SHBA

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj ka reaguar në lidhje me deklaratat e bëra sot nga zëvendës ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit, Gabriel Escobar në lidhje me ish-kryeministrin Sali Berisha.





Sot zyrtari i lartë amerikan tha në një intervistë për gazetarin Sokol Balla në ‘News24’ se do të ketë pasoja nëse Partia Demokratike zgjedh dikë që është i shpallur, për të qenë udhëheqësi i saj.

Përmes një reagimi në ‘Facebook’ Alibeaj theksoi se Berisha dhe të gjithë ata që kanë dyshime, morën sot përgjigjen se çfarë i ndodh një partie nëse nuk distancohen nga personat non-grata.

PD nuk do te mbetet peng i asnjë interesi personal. PD nuk do të bëhet mburoje e halleve të askujt. Sali Berisha dhe kushdo qe kishte dyshim e mori sot përgjigjen nga SHBA se çfarë i ndodh nje partie qe nuk distancohet nga personat non grata”, shkruan Alibeaj, ndërsa ka postuar edhe videon nga intervista e Ballës me Escobar.