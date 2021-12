Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pritet të zhvillojë një takim në orën 14:00, me disa prej kryetarëve të degëve të PD.





Gazetari Osman Stafa, raporton se takimi do të zhvillohet në selinë blu dhe fokusi do të jetë te mbledhja e Kuvendit Kombëtarë më 18 dhjetor.

Sipas gazetarit, do të flitet për organizimin e këtij Kuvendit që është thërritur nga kryesia dhe do të vendoset se cili do të jetë aksioni politik që do të ndiqet për të ardhmen.