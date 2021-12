Grabitja e shtëpisë së biznesmenit Nazmi Çangu në Nikël/ Gjykata liron nga burgu të dyshuarin

Gjykata ka marrë vendimin për të dyshuarin në lidhje me grabitjen me armë në shtëpinë e biznesmenit Nazmi Çangu, me 24 tetor në Nikël të Krujës.





Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka vendosur lirimin e menjëhereshëm të dyshuarit S.K, nëse nuk mbahet për ndonjë vepër tjetër penale. Gjykata ka caktuar masën arrest shtëpie duke vazhduar të qëndrojë nën hetim.

Nga shërbimet e policisë, në bazë të informacioneve të marra, ai dyshohet si një prej autorëve të mundshëm të ngjarjes pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e këtij shtetasi, janë gjetur dhe sekuestruar një numër i madh sendesh dhe provash materiale, nga ku rezulton se ka dyshime për kryerjen e veprave penale të “Prodhimit dhe shitjes se narkotikeve”, “Prodhimit dhe mbajtjes pa leje te armeve te ftohta” dhe “Mbajtje pa te drejte e uniformes”.