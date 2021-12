Presidenti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me vendimin e tij, ku ka dekretuar sot kthimin në Kuvend të “Buxhetin 2022”. Sipas argumenteve të Kreut të Shtetit, 71% e punonjësve të administratës nuk përfitojnë as indeksim dhe as rritje page.





“Buxheti 2022” është ANTISOCIAL.71% e punonjësve të administratës nuk përfitojnë AS INDEKSIM dhe AS RRITJE PAGE”- shkruan Meta.